KEY TO LIT佐々木大光、異次元の食べっぷりで“スター候補”に「もっとグルメロケ挑戦していきたいです！」
5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00）に出演する。関太（タイムマシーン3号）を筆頭に、中西茂樹（なすなかにし）、植田紫帆（オダウエダ）、大鶴肥満（ママタルト）、塚地武雅（ドランクドラゴン）といった実力派の食いしん坊芸人がロケに参加するなか、佐々木は常識を超えた食べっぷりをみせ、スター候補として存在感を発揮している。
【写真】おそろいのサスペンダー衣装のなすなか中西＆タイムマシーン関＆佐々木大光
視聴者が今一番知りたい“毎週ホットな話題”を、番組ならではの切り口で徹底調査する2時間の生放送番組。第2弾のテーマは“食いしん坊の疑問を超調査”。食いしん坊ならではの“グルメの素朴な疑問”を芸能界屈指の食いしん坊たちが体当たりで超調査する。「おかわり無料の店のおかずって、〇〇に違いない！」といった、知っているようで知らない食の真実に迫っていく。
身近でありながら奥深い“食”というテーマを、笑いと検証を交えて超調査する今回の放送。思わず誰かに話したくなる発見と、すぐに試したくなるグルメ情報が詰まった2時間となっている。
■中西茂樹、関太、佐々木大光（KEY TO LIT）インタビューコメント
――3人でのロケはどうでしたか？
中西：これは、大満足の企画でした！そして、しっかり超調査の結果も出ましたね！
関：本当ですね！グルメ系の番組よくありますが、これは今までに見たことがないくらい“ストロングスタイル”と言いますか、だいぶやんちゃなグルメロケです（笑）
佐々木：僕としては、お二方からグルメレポートをたくさん学ばせてもらったので、これからもっとグルメロケ挑戦していきたいです！
中西：踏み台にすな!!（笑）
関：一応、今回のロケの裏テーマは、“佐々木大光をグルメロケモンスターに仕上げる”でした（笑）
――佐々木さんの食べっぷりはいかがでしたか？
中西：食べっぷりを見ていてやっぱりうれしいですね！食欲がとまらないですもんね！彼はすごいな！もしかしたらニュースター出てきたかもしれない！
関：後輩の食べっぷりを見ていると、俺はそろそろ死ぬんだと思いました。確実に衰えに向かっている、若い息吹を感じることによって…（笑）
――視聴者の皆さんへ見どころを。
佐々木：僕は、この“食リポモンスター”のお二方に食らいついて、どんどん変わっていくところを、ぜひ皆さんにも見ていただけたらうれしいです！
関：“超調査”ということで、普段だったらちょっとくだらなくてやらないだろうみたいなことも、全力でやっていきますのでそこ見てほしいですね！
中西：皆さんが、当たり前に思っている“おかわりをすること”というのは、本当はどういうことなのか…、視聴者の方にはぜひ見ていただきたいです！
視聴者が今一番知りたい“毎週ホットな話題”を、番組ならではの切り口で徹底調査する2時間の生放送番組。第2弾のテーマは“食いしん坊の疑問を超調査”。食いしん坊ならではの“グルメの素朴な疑問”を芸能界屈指の食いしん坊たちが体当たりで超調査する。「おかわり無料の店のおかずって、〇〇に違いない！」といった、知っているようで知らない食の真実に迫っていく。
身近でありながら奥深い“食”というテーマを、笑いと検証を交えて超調査する今回の放送。思わず誰かに話したくなる発見と、すぐに試したくなるグルメ情報が詰まった2時間となっている。
■中西茂樹、関太、佐々木大光（KEY TO LIT）インタビューコメント
――3人でのロケはどうでしたか？
中西：これは、大満足の企画でした！そして、しっかり超調査の結果も出ましたね！
関：本当ですね！グルメ系の番組よくありますが、これは今までに見たことがないくらい“ストロングスタイル”と言いますか、だいぶやんちゃなグルメロケです（笑）
佐々木：僕としては、お二方からグルメレポートをたくさん学ばせてもらったので、これからもっとグルメロケ挑戦していきたいです！
中西：踏み台にすな!!（笑）
関：一応、今回のロケの裏テーマは、“佐々木大光をグルメロケモンスターに仕上げる”でした（笑）
――佐々木さんの食べっぷりはいかがでしたか？
中西：食べっぷりを見ていてやっぱりうれしいですね！食欲がとまらないですもんね！彼はすごいな！もしかしたらニュースター出てきたかもしれない！
関：後輩の食べっぷりを見ていると、俺はそろそろ死ぬんだと思いました。確実に衰えに向かっている、若い息吹を感じることによって…（笑）
――視聴者の皆さんへ見どころを。
佐々木：僕は、この“食リポモンスター”のお二方に食らいついて、どんどん変わっていくところを、ぜひ皆さんにも見ていただけたらうれしいです！
関：“超調査”ということで、普段だったらちょっとくだらなくてやらないだろうみたいなことも、全力でやっていきますのでそこ見てほしいですね！
中西：皆さんが、当たり前に思っている“おかわりをすること”というのは、本当はどういうことなのか…、視聴者の方にはぜひ見ていただきたいです！