椎名林檎、有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌を担当 本予告映像解禁
俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の主題歌が、椎名林檎の「ありあまる富」に決定。あわせて、楽曲を使用した60秒の本予告映像が解禁された。
【動画】有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』60秒予告映像
本作は、2017年に中部国際空港で起きた“金の密輸事件”に着想を得た、天野千尋監督によるオリジナルストーリー。一見、犯罪とは無縁に見える3人の女性が、それぞれの事情から金の密輸に手を染め、奇妙な絆を築いていく姿を描く。
主人公で二児の母・和歌子を演じる有村。奨学金返済に追われる研究者・清恵役に黒木華、未婚の妊婦・麻由役に南沙良。さらに塩野瑛久、青木柚、斎藤工らが脇を固める。
主題歌に決定した「ありあまる富」は2009年に発表され、今なお多くの支持を集める名曲。有村は「優しい眼差しでありながら的確な視点で、この作品をすくい上げてくれる楽曲」とコメントし、天野監督も「“富”とは何かという問いを、映画のラストで突きつけてくる」と作品との高い親和性を語っている。
解禁された本予告映像では、夫の横領による借金で追い詰められた和歌子が、金の密輸に手を染めていく姿を軸に、清恵、麻由との出会いと関係性が描かれる。緊迫感のある展開から一転、椎名の楽曲が流れる中、“人生のリベンジゲーム”のように進んでいく3人の姿が映し出されるが、その先には不穏な気配も漂う。
また、本作のノベライズが5月12日に発売されることも決定。監督の天野と共同で脚本を手がけた熊谷まどかが執筆を担当する。
■有村架純のコメント（全文）
椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に大切にすべき真の価値とはなにか、作品と楽曲合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。
■天野千尋監督のコメント（全文）
「ありあまる富」がリリースされた2009年から現在に至るまで、世界の格差は広がり続け、奪うこと／奪われることが加速しています。
金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、「富」とはなんなのか？「富」が満ち足りるとはどういうことなのか？
今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします。
【動画】有村架純主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』60秒予告映像
本作は、2017年に中部国際空港で起きた“金の密輸事件”に着想を得た、天野千尋監督によるオリジナルストーリー。一見、犯罪とは無縁に見える3人の女性が、それぞれの事情から金の密輸に手を染め、奇妙な絆を築いていく姿を描く。
主題歌に決定した「ありあまる富」は2009年に発表され、今なお多くの支持を集める名曲。有村は「優しい眼差しでありながら的確な視点で、この作品をすくい上げてくれる楽曲」とコメントし、天野監督も「“富”とは何かという問いを、映画のラストで突きつけてくる」と作品との高い親和性を語っている。
解禁された本予告映像では、夫の横領による借金で追い詰められた和歌子が、金の密輸に手を染めていく姿を軸に、清恵、麻由との出会いと関係性が描かれる。緊迫感のある展開から一転、椎名の楽曲が流れる中、“人生のリベンジゲーム”のように進んでいく3人の姿が映し出されるが、その先には不穏な気配も漂う。
また、本作のノベライズが5月12日に発売されることも決定。監督の天野と共同で脚本を手がけた熊谷まどかが執筆を担当する。
■有村架純のコメント（全文）
椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に大切にすべき真の価値とはなにか、作品と楽曲合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。
■天野千尋監督のコメント（全文）
「ありあまる富」がリリースされた2009年から現在に至るまで、世界の格差は広がり続け、奪うこと／奪われることが加速しています。
金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、「富」とはなんなのか？「富」が満ち足りるとはどういうことなのか？
今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします。