◆感情で売るのは絶対NG！ 株式投資は「買う」より「売る」ほうが難しい!?

大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！

成長企業を見抜く眼力

時代の潮流と「勝ち馬」の血統

プレスリリース配信のPR TIMES（3922）は、2016年3月に東証マザーズ（現・東証グロース）に上場、2018年8月に東証1部（現・東証プライム）に市場変更しています。

2017年に「新高値」をつけたので調べた結果、企業のPRを効率的に請け負うサービスには、今後も需要が高まると踏みました。さらに私がだいぶ儲けさせてもらったベクトル（6058）の子会社であるということも、個人的には好印象でした。

鮮やかなエグジット

期待値の膨張を察知する冷静な引き際

2017年1月に買ったときは1株1800円でしたが、同年6月に売ったときは4000円まで上昇。株価は2倍超となり、もともと30倍台だったPER（株価収益率）は50倍程度の水準にまで上昇し、この時点で売却に至りました。

ファンダメンタル分析の真髄

客観的な評価基準とマーケットの現在地

PERは、株価を「1株当たりの純利益」で割って求めますが、要するに株価がその企業の利益と比べて「割高か」「割安か」を判断するのに用いられる指標です。2026年2月時点の東証の市場別平均PER（単純）は「プライム市場：21.0倍」「スタンダード市場：16.5倍」「グロース市場：39.7倍」となっています。

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