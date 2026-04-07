「やった！終わった。もうやり切った」。俳優・田中健さん（75）は、娘の小6から高3まで7年間続けた弁当作りをこう振り返ります。炊飯器もレンジもない家庭で、土鍋でご飯を炊き、焦げる卵焼きに悩み、娘に詰め方を直される日々。思春期の娘の「無言の完食」だけを支えに、名優が辿り着いた「お弁当卒業」の境地。

【写真】「鬼滅でしかない！」18万人が驚愕した、田中健さんが作った「本気のキャラ弁」（8枚目/全9枚）

「寂しい」なんて1ミリも思わない。650回の解放感

── 娘さんの大学合格、おめでとうございます。小学6年生から高校卒業までの7年間続けた娘さんのお弁当作りが終わりましたが、寂しさを感じていますか？

田中さん：「やった！終わった。もうやり切った」という達成感こそあれど、「終わって寂しい」なんて、まったく思いません（笑）。

包丁さばきもすっかり板についた俳優の田中健さん

7年間を通して、毎朝お弁当を作る世のお母さん方の大変さを改めて実感しました。「今日はごめんね」というわけにはいきませんから、朝起きるのだってプレッシャーでした。

レンジなし、土鍋と蒸し器。妻からの助言には…

── 以前から料理は得意だったのですか？

田中さん：いえ。以前はインスタントラーメンくらいしか作れませんでした。それが今や野菜を見ると「どう料理したら美味しいかな」と考えるほどになりました。ただ、うちは妻の意向で炊飯器とレンジがないんです。冷凍食品は蒸し器で蒸し、毎朝、土鍋でご飯を炊きます。水加減が難しかったのですが、慣れたらできるものですね。

── 奥さんからはどんなアドバイスを？

田中さん：「キッチンを片づけながら作りなさい」と、いまだに注意されます。完成したときはキッチンが綺麗になっている状態が目標。食中毒予防のために、キッチンの衛生面はもちろん、おかずは汁けをきってしっかり冷ますことも徹底してと。僕は「昔、もっと汚いところで食べていても大丈夫だったけどな」って思っちゃうんですけどね（笑）。

あとは、盛りつけ。茶色くならないよう、最低3色は入れる。娘の好物・ミニトマトを入れると隙間も埋まってパッと明るくなるので、「これはお弁当のために存在したのか」と思ったくらいです。卵の黄色に、家で育てたハーブの緑が1枚入るだけで、全然、変わりますよ。外食で何気なく添えられていた葉っぱの価値を、この歳で初めて知りました。

「残してない＝おいしい」思春期の娘、言葉なき完食の重み

── 娘さんのお弁当への反応はいかがでしたか。

田中さん：基本的に「おいしかったよ！」なんて報告はありません。思春期だからか、「今日のはどうだった？」と聞いても、「残してないんだから、おいしいってことでしょ」って、こういう言い方ですよ（笑）。でも、娘は毎日、完食して帰ってきてくれました。

── 詰め方がうまくいかないときは、娘さんに手伝ってもらったとか。

田中さん： 僕は詰め方が下手くそで。娘を呼んで直してもらうと、今の子は写真映えを意識しているからか、配置がすごく上手い。「おお、すごいな」と感心してしまいました。

400回記念のお弁当は娘さんの大好物のオムライスを

前日にアニメ4本で猛勉強。18万人が驚いた「鬼滅キャラ弁」

── ブログで18万アクセスを記録した『鬼滅の刃』のキャラ弁は圧巻でした。

田中さん：実は、僕は『鬼滅の刃』を見たことがなかったんです。でも娘がハマっているからと、前日にアニメを立て続けに4本観て勉強しました（笑）。キャラクターが好きな食べ物や着物の柄を入れて再現して…。僕は作ったお弁当をブログに載せると決めていたのですが、その目標がなかったら何年も続かなかったと思います。

投稿が少し空くと「病気ですか」と心配するメッセージが来ることも。「僕は今日も元気です」という報告も兼ねて続けてきました。

娘に贈る10冊のノートと最後に成功した卵焼き

── 継続するモチベーションを保つ工夫も大切なんですね。

田中さん：試食を兼ねて、朝ごはんにお弁当の残りのおかずをいただくのですが、毎朝作ったメニューを記録していたノートも10冊になりました。「結婚するときに全部あげるよ」と娘には言っていますが、喜んでくれるかな（笑）。

大変でしたけど、振り返ってみるとお弁当作りを通して家族の会話も増えて、いい思い出になりましたね。写真を撮るくらいならハードルは高くないので、お弁当を作る方はぜひ何か記録に残していただきたいです。やる気にもつながるのでおすすめです。

── 7年間のお弁当作りで、一番思い出に残ったメニューはなんですか？

田中さん：卵焼きです。これまで650回以上お弁当を作ってきて、かなりの頻度で卵焼きは作ったのですが、なぜかうまくいかない。焦げてしまって綺麗な黄色にならないんです。火加減が強いのかな。納得いく卵焼きができたのは最後の1回だけ。最後の最後に神様が今までの頑張りを褒めて助けてくれたのかなと思いました。

…

「やった！終わった」。その言葉の裏には、逃げ出したくなる朝を650回も乗り越えた人だけが言える、本物の自負が詰まっています。

思春期の娘さんの「残してないんだから、おいしいってことでしょ」という言葉なき愛。それに救われ、ノート10冊分の記憶を積み上げた田中さん。今、あなたが台所でため息をつきながら詰めているそのおかずも、いつか誰かの身体になり、あなたの誇りになります。

「もうやり切った」と笑えるその日まで。明日のお弁当、せめて卵焼きだけは、神様が味方してくれますように。

取材・文：内橋明日香 写真：田中健