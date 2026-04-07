メリル・ストリープ（76）アン・ハサウェイ（43）が6日、都内で映画「プラダを着た悪魔2」（デヴィッド・フランケル監督、5月1日公開）の来日イベントを行った。06年、ファッション誌のカリスマ編集長と新人アシスタントを描いて大ヒットした作品の続編。

歓声を浴び、ストリープは赤のドレスで「ハロー、東京！ ありがとうございます。桜の季節に来られてうれしいです」と、日本語を交えてあいさつ。黒のドレスのハサウェイも「こんにちは、東京。愛とエネルギーを受けて夢の中にいるみたいです。言葉にならないです」と喜んだ。

作品を引き合いに、新生活に向かう若者へのメッセージを問われ、ハサウェイは「若いころは物事を知らないことを恥ずかしいと思っていたこともあったけど、知らなくてもいいし、知ることが皆さんの旅路になる」と背中を押した。

ストリープは「常に好奇心を持って、変革についていけるようにしてください。グッドラック」とメッセージを送った。また「日本はトップが女性ですよね。アメリカではそれがかないませんでした。それが残念です」とも語った。

ストリープは約10年ぶり、ハサウェイは約13年ぶりの来日という。【小林千穂】