エッセンシャルから♡ディズニーデザインの可愛すぎる限定ボトル登場

毎日のヘアケアをもっと楽しくしたい方に♡エッセンシャルから、ディズニーキャラクターとコラボした限定デザインが登場しました。ブランド誕生50周年を記念した特別企画で、可愛さと機能性を兼ね備えたラインナップに。使うたびに気分が上がるボトルで、いつものケア時間をもっとときめくひとときに変えてみてください♪

見て楽しい限定デザイン



今回のディズニーデザインは「ミッキー＆フレンズ」が主役。ポップスイーツパーティーをテーマに、カラフルで遊び心あふれるパッケージに仕上がっています。

サングラスをかけたキャラクターやグータッチする姿など、細部までこだわったデザインが魅力。洗面台に置くだけで気分が明るくなる、特別感のあるシリーズです。

レイヴィーナチュラリーのナイトケア♡癒しの香りボディシャンプー

髪悩みに合わせたケアライン



エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース

ラインナップはシャンプー＆コンディショナーの2種類と、アウトバストリートメント3種。「シルキー＆スムース」はパサつきが気になる髪におすすめで、さらっとしたツヤ髪へ導きます。

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー グロウ＆モイスト

「グロウ＆モイスト」はうねりや広がりに対応し、しっとりまとまる仕上がりに。

エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース

エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク

エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル

さらに「ウォータートリートメントEXスムース」「うるりジェリーミルク」「うるりキラリオイル」も揃い、ダメージ補修やツヤケアなど幅広くサポートします。

香りと機能性も魅力

香りはホワイトピーチ＆ムスク。甘さと清潔感を兼ね備えたやさしい香りで、毎日のバスタイムを心地よく演出します。

さらにアミノ酸系洗浄成分や保湿成分を配合し、髪のダメージを補修しながらうるおいをキープ。使い続けることで、なめらかでまとまりのある髪へと導きます。

毎日のケアにときめきを♡



エッセンシャルのディズニーデザインは、機能性だけでなく“使う楽しさ”も届けてくれる特別なシリーズ♡お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のヘアケア時間をもっとハッピーにしてみてください。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪