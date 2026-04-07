メッツは外野手のフアン・ソト（27）を右ふくらはぎの肉離れにより10日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。この措置は4月4日にさかのぼって適用される。また、復帰までの目安は2〜3週間とされている。これに伴い、内野手のロンニー・マウリシオがトリプルAシラキュースから昇格した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

ソトは3日（日本時間4日）の試合で右ふくらはぎの違和感を訴えて途中交代。試合後には軽度の肉離れであり、状態を見ながら日々判断していくと話していた。しかし数日間の経過観察の結果、チームは無理をさせず一定期間休養させる判断を下した。

タイミング的にはやや厄介だ。メッツは今季開幕にあたりソトを左翼に回し、右翼には有望株カーソン・ベンジを起用している。しかしベンジは34打席で打率.100/出塁率.206/長打率.200と低迷。三振率32.4％と課題を抱えている。仮にベンジをマイナーに降格させて立て直す選択肢があったとしても、ソト離脱によりそれは難しくなった。結果として、調子の上がらないベンジを一角に置きつつ、もう一方の外野を寄せ集めで補う状況に追い込まれる可能性がある。

さらに、ブレット・ベイティは左親指の打撲でここ数試合を欠場し、ホルヘ・ポランコもアキレス腱の問題で指名打者に限定されている。個々には大きな問題ではないが、複数が重なることで6勝4敗のメッツにとってチーム編成が難しくなっている。