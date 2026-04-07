最安モデルでも抜かりなしの仕立て

日産のスポーツセダン「スカイライン」は、長年にわたってブランドの象徴的存在として支持されてきました。

一般的にはやや高価格帯のモデルというイメージがありますが、実はシリーズの中には比較的手が届きやすい最安モデルも用意されています。一体どのような仕様なのでしょうか。

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日産は2025年10月27日、スカイラインの一部仕様向上を公表し、同年11月13日から注文受付を開始しました。

この改良では劇的な変更こそないものの、ボディカラーに新たな選択肢が加わるなど、商品力を底上げするアップデートが実施されています。

さらに、シリーズの魅力を象徴する存在として、特別仕様車「400R Limited」も設定されました。

そもそもスカイラインは1957年に初代モデルが登場して以来、およそ70年にわたり進化を続けてきた歴史あるモデルです。

現行型は2014年に登場し、その後も時代のニーズに応じた改良が繰り返されてきました。

特に2019年の大幅なマイナーチェンジではフロントデザインの刷新が行われるとともに、パフォーマンスを追求した「400R」が追加され、スポーツセダンとしての個性をより強めています。

また、すでに販売は終了しているものの、ハンズオフ走行も可能な高度運転支援システム「プロパイロット2.0」を採用したハイブリッド仕様が話題となったことも記憶に新しいところです。

2025年10月の改良では、新色「ワンガンブルー」が設定されました。このカラーは「フェアレディZ」や、同年8月に生産終了した「GT-R」にも採用されていた特別な塗装で、光の当たり方によって表情が変わる点が特徴です。

昼間と夜間で異なる印象を楽しめる点は、所有する喜びをより高めてくれる要素といえるでしょう。

また、安全性能についても見直しが行われ、衝突被害軽減ブレーキの検知対象が歩行者や自転車にまで広がるなど、実用面での安心感も強化されています。

そうしたラインナップの中で、最も価格が抑えられているのが「GT Type P」です。ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mmで、ホイールベースは2850mmと、他のグレードと共通の堂々とした寸法を持っています。

外観は上位仕様と比べて一部装備に違いがあるものの、スポーティさと上質さはしっかりと維持されており、エントリーモデルであっても見劣りする印象はありません。

足元には18インチのランフラットタイヤを装着し、ボディカラーは新色を含めた全6色が用意されています。

内装についても手を抜いておらず、シートには本革を採用。カラーはブラックとブラウンから選択でき、落ち着いた雰囲気を演出します。

上位グレードの「GT Type SP」と比較すると、パドルシフトやアルミペダルが省かれている点はありますが、それ以外の装備差は限定的で、日常使用において不足を感じる場面は少ないでしょう。

装備内容も充実しており、運転席・助手席のパワーシートや本革巻ステアリング、NissanConnectナビゲーションシステム、ETC2.0ユニットなどが標準で備わります。一方で、パーキングブレーキは足踏み式が採用されており、近年増えている電動式ではない点は特徴のひとつです。

安全面では、全車に先進運転支援機能「360度セーフティアシスト」が標準装備されています。これには「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「インテリジェント クルーズコントロール」などが含まれ、運転をサポートする機能が幅広くカバーされています。また、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）」も備わっており、駐車時の視認性向上にも寄与しています。

パワートレインには、最高出力304PS・最大トルク400Nmを発揮する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT型」を搭載しています。

駆動方式はFR（後輪駆動）で、トランスミッションはマニュアルモード付き7速ATが組み合わされており、スポーティな走りと快適性の両立が図られています。

価格（消費税込み）は544万2800円で、最上位に位置する「400R Limited」の693万5500円と比較すると149万2700円の差があります。

この価格差を踏まえると、GT Type Pはスカイラインらしい走行性能と高級感をバランスよく備えた、現実的な選択肢といえるでしょう。2026年現在でも、その価値は十分に色あせていません。