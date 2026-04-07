木村拓哉さんの移動車って？

歌手で俳優として活躍を続ける木村拓哉さんは、主演作の公開を控えるなか、SNSで日常の様子も発信しています。

自身のインスタグラムには移動中の様子を収めた車内ショットが投稿されており、その車両についても関心が向けられています。

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投稿された車内ショットを確認すると、天井の形状やシートの質感から、レクサス「LM」の4人乗り仕様である可能性が高いと見られます。

LMは2020年に初代が登場したモデルで、ミニバンでありながら専属ドライバーが運転し、後席でくつろぐ“ショーファーカー”としてアジア市場を中心に人気を獲得してきました。

2023年4月には上海モーターショーで2代目が世界初公開され、今回のモデルから日本市場にも導入されています。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mmと堂々としたプロポーションで、外観はレクサスの新デザイン言語「スピンドルボディ」を採用。

空力性能と存在感を両立させた造形が特徴で、ミニバンでありながら上品な佇まいを感じさせます。

インテリアはショーファーカーらしいラグジュアリーな空間が広がり、シートにはレクサス最高級本革を使用。4人乗り仕様では運転席と後席の間にパーティションを設置し、電動スモークガラスによってプライバシーと開放感を両立しています。

さらに、48インチの大型ディスプレイや6本収納の冷蔵庫、傘立て、アシストグリップなど、移動時間を快適に過ごすための装備が充実しており、“移動するファーストクラス”と呼ばれる仕上がりとなっています。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ターボエンジンにモーターと6速ATを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。走りと静粛性の両面で高い性能を発揮します。

LM（LM500h）の価格は1500万円から2000万円と、レクサスの中でもトップクラスの高級モデルに位置づけられています。

なお、日本仕様では後席を最優先に設計した2列4人乗りの「EXECUTIVE」に加え、2024年5月には3列6人乗りの「バージョンL」も追加され、用途に合わせた選択肢が広がっています。

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ユーザーからは、「さすがキムタク」「どんな場面でも絵になる」といった声が寄せられています。車内の雰囲気に対しても「高級感がある」という反応が見られ、投稿そのものへの関心も寄せられていました。

2025年11月には主演作「TOKYOタクシー」が公開され、2026年2月には「教場 Requiem」が劇場公開されるなど、出演作が続く木村さん。多忙な日々のなかで見せるSNSでの素顔や、移動中の車内ショットにも今後さらに注目が集まりそうです。