SKE48野村実代、グラビア初挑戦 初写真集で赤や黒のランジェリー姿に 秋元康氏「心も奪われる」
SKE48の野村実代（23）が、デビュー10周年を記念した1st写真集『美しい方程式』を6月15日に発売することが決定し、表紙と帯コメントが公開された。これまでグラビア活動をほとんど行ってこなかった野村にとって、初の本格的な写真集となる。
【写真】ポニーテールがかわいい！ビーチで振り向く野村実代
野村は2016年10月に8期生として加入し、現在23歳。節目となる今回の作品では、大人びた表情に加え、これまであまり見せてこなかったキュートな一面も収録。初のグラビア挑戦として、開放感あるカットを多数披露している。
写真集の発売にあたり、野村は「私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています」「皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」とコメント。ファンへの感謝とともに、節目の作品への思いを語った。
撮影はタイ・プーケットで実施。インフィニティプール付きのヴィラやリゾートホテルを舞台に、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。衣装やヘアメイクにもこだわり、写真のセレクトや構成にも自ら積極的に関わるなど、作品づくりにも深く携わっている。
先行カットでは、ペンライトカラーの赤を基調としたランジェリー姿や赤いスカート、バラを手にした黒のランジェリーカットなどを公開。さらに、本人の希望で実現したヒョウ柄コスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦している。ピンクの衣装は本人の好みを反映して特注したものだという。
通常版の表紙は、ブラックのランジェリーにファーコートを合わせたカットで、野村自身がセレクト。タイトル『美しい方程式』は秋元康が命名した。カバーは通常版に加え、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」限定版の全3種が用意される。
野村は「この度、野村実代1st写真集の発売が決定しました！アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっと諦めていました」。
「でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように。ぜひ手に取っていただけると嬉しいです！」とメッセージ。
また、秋元康氏も「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い」とコメントを寄せている。
【写真】ポニーテールがかわいい！ビーチで振り向く野村実代
野村は2016年10月に8期生として加入し、現在23歳。節目となる今回の作品では、大人びた表情に加え、これまであまり見せてこなかったキュートな一面も収録。初のグラビア挑戦として、開放感あるカットを多数披露している。
撮影はタイ・プーケットで実施。インフィニティプール付きのヴィラやリゾートホテルを舞台に、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。衣装やヘアメイクにもこだわり、写真のセレクトや構成にも自ら積極的に関わるなど、作品づくりにも深く携わっている。
先行カットでは、ペンライトカラーの赤を基調としたランジェリー姿や赤いスカート、バラを手にした黒のランジェリーカットなどを公開。さらに、本人の希望で実現したヒョウ柄コスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦している。ピンクの衣装は本人の好みを反映して特注したものだという。
通常版の表紙は、ブラックのランジェリーにファーコートを合わせたカットで、野村自身がセレクト。タイトル『美しい方程式』は秋元康が命名した。カバーは通常版に加え、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」限定版の全3種が用意される。
野村は「この度、野村実代1st写真集の発売が決定しました！アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっと諦めていました」。
「でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように。ぜひ手に取っていただけると嬉しいです！」とメッセージ。
また、秋元康氏も「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い」とコメントを寄せている。