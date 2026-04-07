気象庁は6日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

4月12日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

関東甲信、東海、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄では高温に注意が必要です。

関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、山梨県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方は？（新潟県、富山県、石川県、福井県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１０日頃からはかなり高くなるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方は？（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１０日頃からはかなり高くなるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方は？（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方は？（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１０日頃からはかなり高くなるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方は？（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、山口県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島県、宮崎県）

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

九州南部・奄美地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日もありますが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

沖縄地方は？

４月１２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

全国47都道府県の16日間天気予報と最高気温（画像で掲載）

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