鹿児島県の企業倒産、負債は増加 「年間100件ペース」イラン情勢も今後影響か

帝国データバンク鹿児島支店は、2026年3月の鹿児島県内の企業倒産集計を発表しました。倒産件数は7件と前の月から減って落ち着いた水準に見えるものの、負債総額は9億2100万円と増加に転じています。「年間100件ペース」で推移しており 、物価高や中東情勢の影響など、先行きには厳しい見方が示されています。

件数は減少、しかし1件あたりの負債規模は増加

3月の倒産件数は7件でした 。これは前の月（11件）と比べて36.4%減、前の年の同じ月（9件）と比べても22.2%減となっています。

一方で、負債の総額は9億2100万円にのぼり、前の月（6億5400万円）と比べて約2億6700万円（40.8%）増加しました 。全体の件数は落ち着いたものの、1件あたりの負債規模がやや膨らんでいることが読み取れます。

老舗や小規模事業者の「破産」が目立つ

倒産した企業の特徴を細かく見ていくと、地域経済の厳しい現状が浮き彫りになります。

・業種別： 「建設業」と「その他」がそれぞれ2件（各28.6%）でトップでした 。前の月まで目立っていた「小売業」は０件となっています。

・規模と業歴： 従業員数が「10人未満」の小規模事業者が6件と大部（85.7%）を占めました。また、業歴「30年以上」の老舗企業も3件（42.9%）含まれています。

・態様と原因： 自力での再建を目指す民事再生などはなく、7件すべてが「破産」を選択しました。倒産の原因としては「販売不振」が5件（71.4%）と多く 、売上が伸びずに事業継続を断念するケースが多いことを示しています。

中東イラン情勢も追い打ち、先行きに不透明感

帝国データバンクは今後の見通しについて、2026年の倒産件数は早くも合計25件に達し、「年間100件ペース」の高水準にあるとしています。

懸念されるのが、構造的な課題です。アメリカのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化などを背景に、「円安」「物価高」に加え、「原油の高騰」というトリプルパンチは、中小・零細企業への影響は大きく、帝国データバンクでは、「これまで以上に幅広い産業に影響することが懸念される」としています。

さらに、先行きの不透明感が増す中で「金利上昇」による資金調達環境の悪化も重なっています。中小・零細企業への影響は避けられないと予想されています 。

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