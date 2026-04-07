本日4月7日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「春満開！さんま御殿!! 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」3時間スペシャル。

1組目「最強2世の親子参観」には、サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちが初登場。現在サッカー系YouTuberとして活動している彼らに明石家さんまは「日本代表になりたいとかなかった？」「お父さんに『サッカー教えてほしい』とは言わなかったの？」など興味津々。3兄弟からは、父の自宅でのサッカーフィールドとはまったく違う姿が語られる。

哀川翔の息子・福地展成も「御殿」初登場。かなり緊張した様子で、慌てる仕草にさんまは「お父さんと似てるなー！」とニコニコ。父からは“バラエティー番組で困ったとき”のためにあるアドバイスをもらったことを明かすも「なんの参考にもならない」と苦笑。

テーマトークでは「親が厳しいか、放任主義か」という話で大盛り上がり。中でも「恋人」に対する対応については、「（父・ヒロミが）僕と彼女のお揃いの○○を用意してくれた」（小園凌央）、「（父・マイク眞木から）『“横乗り”（サーフィンやスケートボードなどをする男性）だけはやめとけ』と言われている」（眞木花）、「（父・北澤豪が）彼氏に『まず顔面パンチする』と言っている」（北澤理世）など、親によってまったく違う対応にさんまもたびたび大笑い。ここぞとばかりに親への不満などを明かす子どもたちを、別室で親たちがモニターしながら「恐ろしい」「自分が出るより緊張する」とヒヤヒヤ。

松本明子は、会社員の息子・平井龍聖の口から恋人の話が出て愕然。親たちがスタジオに乗り込み共演する場面では、その恋人の正体やさらなる事実が発覚し言葉を失ってしまう。逆に、北澤豪は娘と彼氏のデート現場に遭遇したことを告白すると、娘の北澤理世が「うっそ！」と驚愕。「彼氏に顔面パンチ」を宣言していた北澤がそのときとった行動とは……。ほかにも、親たちからの本音や知られざる家族の姿が次々と浮き彫りに。

2組目「レア名字さんvsメジャー名字さん」には、全国に約90人ほどの“京口”紘人、約50人ほどの“鞘師”里保らレア名字の有名人たちに加え、大阪から「東京燦士（とうきょうさんじ）」さん、富山から「風呂采伽（ふろあやか）」さんの2人の一般人も参加。東京さんにまつわる“47都道府県名字”や、富山に多いという“レア名字”の話で大いに盛り上がる。

テーマトークでは、レア名字さんたちからは「電話で名前を聞き取ってもらえない」（ACEes・浮所飛貴）、「ニックネームが名字呼び捨て」（鞘師）、「婿養子を考える」（宇徳敬子）など苦労話が続々。雛形あきこは、婿養子となった夫・天野浩成が慣れない“雛形”という名字をある例えで説明していたことに「何言ってるの!?」と驚いたエピソードを告白するも、さんまやゲストたちは「かっこいい！」「そのほうがわかりやすい」と天野に共感する。

メジャー名字の田中樹（SixTONES）はレア名字さんたちのエピソードが盛り上がる中、「一切共感できない」「僕が結婚しなくても勝手に田中は増えていく」と笑わせる。しかし、下の名前が「樹（じゅり）」と珍しく、兄弟も漢字一文字で珍しい読み方をするということで、スケッチブックを使って説明をしてみせる。また、下の名前の由来について聞かれた浮所がさんまのムチャブリに困惑していると、事務所の先輩である田中が「俺が時間稼ぐから考えとけ」と助け舟。田中の下の名前にまつわるトークの間に、浮所がひねり出したトークを披露するも「俺が時間稼いでそんなもんかよ！」と田中からダメ出しされてしまう。

3組目「メガネさんのお悩み相談会」はゲスト全員がメガネをかけて登場。Wメガネでおなじみのコンビ・おぎやはぎはコンビ揃って登場。プライベートではメガネをかけている登坂絵莉や滝沢カレンらの珍しいメガネ姿も。日常生活ではメガネが必須なゲスト陣だけに、「朝はメガネを探すことから始まる」「メガネはティッシュで拭いてはいけない」「温泉にメガネを持って入るかどうか」など、メガネあるあるが続々。「視力が悪いほうがかっこいい」という“視力が悪いマウント”にも全員共感する様子に、さんまはビックリする。

小宮浩信（三四郎）は、「メガネを取ってみて」と、漫画やドラマのように「メガネを取ると実はかっこいい」という神話に振り回されることにうんざり。そこで実際にメガネを取ってみると、川島海荷が反応に困ってしまう。一方、数原龍友（GENERATIONS）がメガネを取ると……。橋口洋平（wacci）は「事務所NG」と言われているメガネを取った貴重な姿を披露する。

また、ゲストたちが普段とは違うメガネに挑戦。無難なメガネしか選ばない登坂や梅沢富美男が、数原や滝沢らのアドバイスで別のメガネをかけてみると「かわいい！」「これがいい！」と絶賛の声が上がる。

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：

1組目【最強2世の親子参観】

北澤理世、小園凌央、鶴野おと、永島優美、野口絵子、浜口京子、平井龍聖、福地展成、眞木花、宮下結衣、森保翔平、森保圭悟、森保陸、北澤豪、つるの剛士、マイク眞木、松本明子

2組目 【レア名字さんvsメジャー名字さん】

木村葵来、斎藤司（トレンディエンジェル）、田中樹（SixTONES）、中村仁美、浮所飛貴（ACEes）、宇徳敬子、京口紘人、鞘師里保、實方孝生（レインボー・ジャンボたかお）、東儀秀樹、東京燦士さん、友繁良宣（モグライダー・ともしげ）、雛形あきこ、風呂采伽さん

3組目 【メガネさんのお悩み相談会】

梅沢富美男、おぎやはぎ、数原龍友（GENERATIONS）、川島海荷、小宮浩信（三四郎）、滝沢カレン、登坂絵莉、橋口洋平（wacci）、村重杏奈、八嶋智人、山粼ケイ（相席スタート）

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