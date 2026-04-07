スピードスケートの郄木美帆選手が6日、引退会見に臨みました。

郄木選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで3つの銅メダルを獲得。3大会連続3つのメダルなど、オリンピックでは通算10個のメダルを獲得。大会後に引退を決断しました。

オリンピック4大会を戦い抜いた31歳は、「現役を退くことにさみしい気持ちやぽっかり穴があくということを感じていない。私のこれからの人生に、ともに歩んできたスピードスケートの時間はなくならないとどこかで感じている。しんみりしているわけではないけど、靴に足を入れる瞬間を味わうことがないんだなと思うと、引退したと実感することもある」と話しました。

引退の決断理由には、「自分が求めるアスリート像になれていないと感じる時間が増える中で、自分にとってのスピードスケートやアスリートとしてどうありたいかを考えることが2年くらいあった」と説明。「大きな理由としては自分の憧れたアスリート像をこの先4年全うすることが1年間も含めて厳しいかなとなったときに、そこを超えてまた頑張りたい気持ちがないことを考えると、引退を決断したというより受け入れたという感じです」と語りました。

会見では、今後について問われた郄木選手。「未定なところはあるんですけど、私の中でいくつか現役の頃から興味を持っているものがあって、その分野に対して今は知識だったり、自分の経験から自分なりの考えを見つけていきたいなと思っている段階です」とコメント。

続けて「今まではスピードスケートという狭い世界で一つのものに集中するために時間を費やしてきたので、自分の方位をめいっぱい広げて色んなことを経験しながら思うままに進んでいきたいっていうふうには考えているところです」と話しました。

会見に登場した2018年の平昌オリンピックでともに女子チームパシュート金メダルをつかんだ姉の菜那さんが質問。ファンの方々へコメントを求められると、「SNSを通してたくさんのメッセージをいただいて、可能な限りその一つ一つを読ませていただきました。最後1500mでメダルを取れなくて、自分の中でどういう気持ちになって良いかも分からない時間があった」と悲願の頂点を目指したオリンピックの1500m後の心情を明かします。

続けて、「1500mだけ他の種目とは違って自分の結果に形が残らなかったんですけど、それが周りの人達の言葉によって自分にとっての大切な時間や思いにも変わったなと思っているので、あの時から今までの間、いただいた言葉は、自分の中で大きな存在として今までもこれからもあり続けると思います。SNSを通して応援してくださった方々にも感謝していますし、今はSNSが難しい時代にもなっている中であたたかいものが生まれたっていうものにありがたい気持ちと誇りに思う気持ちと感謝の気持ちがあります。改めてありがとうございました」とファンからいただいたメッセージに感謝しました。

菜那さんはさらに「もう美帆さんに会えなくて悲しんでいるファンの方々がたくさんいると思うんですけれども、美帆さんにいつか会えるタイミングとかはあったりするんでしょうか」と質問。

郄木選手は「私としては、ファンの皆さんにも直接気持ちを伝える機会を作れたら良いなとは考えてはいます。ただ一概にそれをしようと思っていますみたいな無責任なことは言えないんですけど、そういった企画なんかもできたら面白いのかなと思っているので、ぜひそこは姉の力を借りて何かできたら良いのかなと思っています」と笑みを浮かべました。