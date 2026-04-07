プロ野球解説者の赤星憲広氏がセ・リーグの今季順位を予想。1位には昨季覇者の古巣・阪神を挙げました。

赤星氏は『どこよりも遅い順位予想』として、開幕から3カード終えたタイミングでセ・リーグの今季順位予想を発表。1位阪神、2位巨人、3位中日、4位DeNA、5位広島、6位ヤクルトとしました。

ここまで7勝1敗で首位を快走するヤクルトを6位とした赤星氏。「失敗したと思っています」と苦笑いしました。

3位には中日。戦力分析では2位相当も、今季ここまで1点差負けが4試合という内容に「負け方が非常に良くないので(順位を)落とした。取れていたゲームを落としている感がある」 と解説します。

さらに主軸の岡林勇希選手が離脱したこともあり「ケガ人を含めて苦しくなる」と予想。カギを握る選手には郄橋宏斗投手の名を挙げ、「貯金をいくつできるかによってはドラゴンズが上に行く可能性は十分考えられる」と期待を寄せます。

2位は巨人。赤星氏はキャベッジ選手とダルベック選手の両外国人野手の活躍に「(打順で)2人の間をつなぐ選手がカギ」として、泉口友汰選手の名を挙げます。「打線の核としてつなぎの役割を徹底できれば十分優勝の可能性も見えてくる。泉口選手の活躍次第かなと」と語りました。

そして「この1週間見て確信した」と1位に挙げたのが阪神。ポイントとなる選手には郄橋遥人投手を挙げ、「初めて開幕ローテーションに入った。1年間ローテーションに加わってくれればすごい結果になる」と話します。

郄橋投手には「(優勝へ)貯金が最低5個欲しい。村上(頌樹)投手と才木(浩人)投手の2枚看板がいるので、彼が5個してくれれば間違いなく優勝かなと」と、活躍に期待を込めました。

なお昨季の予想で的中させたのは6球団中1チームのみ。今季の予想はどうなるか、今後のセ・リーグ各球団の戦いに注目が集まります。

(4月5日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)