171cm“人気ABEMAアナウンサー”、オフショルダー姿で抜群プロポーション全開！ 「美しすぎる」「すんごい」
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが7日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
今回投稿したのは自身のソロショット。「毎日色んな現場で様々な職種の方からお話を聞けるのでアナウンサー楽しい」とつづり、全身ショットで魅せた。ファンからは「美しすぎる」「首が長いですね」などの声が集まっている。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
■瀧山あかね（たきやま あかね）
1994年5月10日生まれ。兵庫県出身。高校在学中の2011年にNMB48第2期オーディションに合格し、5月から研究生としてグループに在籍。学業優先を理由に翌年1月にグループを卒業すると、大学進学後の2014年よりタレント活動を再開した。2017年9月には、AbemaTV初代専属キャスターに採用。翌年4月から専属キャスターとしての活動を正式に開始した。
引用：「瀧山あかね」Instagram（@takiyama_akane）