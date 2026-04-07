きょうは、東日本や北日本にも雨の範囲が広がるでしょう。午前中は沖縄を中心に激しい雨の降る所もありそうです。日中の気温は、きのうより大幅に低い所もあり、次第に冷たい北風も強まってきます。服装選びや体調管理にお気をつけください。

【日中は関東も雨 西日本は回復へ】

西日本や東海は午前中を中心に雨が降りやすく、沖縄では激しい雨の降る所もあるでしょう。日中は関東にも雨雲が広がってきて、伊豆諸島には活発な雨雲がかかりそうです。西日本の雨は午前中が中心となりますが、関東の沿岸は夕方にかけて雨の残る所があるでしょう。北陸や北日本は午後も雨が降りやすく、次第に寒気が流れ込むため、夜は山地を中心に雪になる所もありそうです。

【気温大幅ダウン 北風も冷たく】

きのうは広い範囲で5月並みの陽気になりました。きょうの日中の気温は、きのうより大幅に低い所もあり、関東から西で18℃前後となるでしょう。金沢で13℃、松江で15℃と、この時季としても低い所がありそうです。西日本や日本海側は日中も北風が冷たく感じられるでしょう。関東も夜は北風で一気に冷えてきます。朝は強い冷え込みがなくても、各地とも夜の方が寒くなるので服装選びにお気をつけください。

＜きょう7日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：13℃ 釧路： 7℃

青森：12℃ 盛岡：15℃

仙台：20℃ 新潟：15℃

長野：17℃ 金沢：13℃

東京：19℃ 名古屋：18℃

大阪：17℃ 岡山：19℃

広島：18℃ 松江：15℃

高知：21℃ 福岡：18℃

鹿児島：24℃ 那覇：24℃

あすは、広い範囲で晴れるでしょう。朝の冷え込みが強まって、関東から西も8℃くらいまで下がりそうです。この先も天気は短い周期で変わっていき、木曜日は再び西から雨雲が広がり、金曜日は広い範囲で雨や風が強まって荒れた天気になるでしょう。週末は再び気温が高くなり、関東などで25℃くらいまで上がりそうです。