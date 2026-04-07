気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

老後の苦しみを生む原因

「このままでいいのか」

そう思いながらも、毎日は淡々と過ぎていく。

40歳を過ぎると、多くの人は気づかないうちに、

“なんとなく時間を使う生き方”に慣れていく。

やるべきことはこなしている。

仕事もしているし、休日もそれなりに過ごしている。

それでも、あとから振り返ると、何も残っていない。

この“意味を持たずに時間を使うこと”こそが、

老後の苦しさを生むのだ。

「生きていることを実感できたリスト」をつくろう

では、どうすればいいのか。

そのヒントになるのが、「生きていることを実感できた瞬間」のリストをつくることだ。

あなたは、「何が自分を幸せにするか」を直感的にわかっているかもしれない。しかし、過去のさまざまな経験を振り返ってみるのも悪くない。

まず、「生きていることを実感できた瞬間」のリストをつくろう。最近のことでも、はるか昔のことでもかまわない。

以下に、私の経験のいくつかを紹介しよう。あまり考えすぎずに、思いつくままに挙げてみた。

・恐竜のコスチュームを着た人が同じ場所に一度に集まる人数」の世界記録を打ち立てる試みを開催したこと

・東欧を夜行列車で旅したこと

・久しぶりに旧友と再会したこと

・意義に共感した慈善事業やキャンペーンでボランティア活動をしたこと

・本の執筆の際にぶつかった壁を乗り越えて原稿を進めたこと

・自分のイベントチームを障害物競走のアクティビティに連れて行ったこと

・大観衆の前で舞台に立ちスピーチをしたこと

魔法のような瞬間は、ユニークな一度きりの経験（世界記録に挑戦するイベントを開催したことなど）から生まれる場合もあるし、頻繁に行っていることから生まれる場合もある。

繰り返しの行動で「生きている」ことを実感した経験として頭に浮かぶのは、屋外でのランニングだ。毎回、魔法のような瞬間を経験するわけではないが（たいていは経験しない）、頻度は少なくても、ランニングの最中に「生きている」と実感することはあるし、私にとってそれは追い求める価値のあることだ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

このリストをつくると、はっきりわかる。

自分が「生きている」と実感できる時間は、思っているより少ないということに。

そして同時に、気づくはずだ。

自分が日々のほとんどを、“なんとなく”で埋めてしまっていることに。

老後が苦しくなるかどうかは、特別な才能や環境で決まるわけではない。

40歳のいま、この“なんとなく”を放置するかどうかで決まる。

だからこそ、やるべきことはシンプルだ。

このリストに挙げたものを、ひとつでいいから、意識して増やしていくこと。

「いつかやろう」と思ったまま、何もしない時間を重ねるのか。

それとも、「これが自分の時間だ」と言える瞬間を、自分でつくるのか。

その積み重ねが、老後を楽しめるか、楽しめないかの大きな差になる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）