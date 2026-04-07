広島の森下暢仁投手（２８）が６日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する７日・巨人戦（マツダ）に向けて最終調整した。直球の威力に手応えをにじませる右腕は、今季初勝利に向けて大胆に攻めていくことを強調。強気の投球で重量打線に立ち向かう。

にこやかな表情が充実度の高さを物語る。あとは結果がついてくるか。登板前日、時折笑顔を見せながらキャッチボールなどを行って汗を流した森下は「とにかく粘り強くやれたらなと思います」と意気込み、臨戦態勢に入った。

今季初登板だった前回の３月３１日・ヤクルト戦（神宮）では４回３安打３失点で黒星を喫した。先制を許した二回には死球が起点となり、遊撃手・勝田の一塁への悪送球間に失点。四回はオスナに一発を浴び、投手・小川には初球をはじき返されて適時打を食らった。「もったいない１球があった」と振り返る。

その反省を生かすべく、「そういうところを意識して大事にやりつつ、大胆に攻められたらと思います」と気合を入れた。現状の直球の威力には「全体的に良い。しっかり継続してやれたら」と手応えがある。自信のあるボールを強気に投げ込むことができれば、おのずと相手を抑えられる計算だ。

巨人は現在リーグトップの９本塁打を記録しており、一発には細心の注意が必要。特に上位打線を形成するキャベッジ、泉口、ダルベックは、すでに２本塁打ずつ放っている。初対戦となる新助っ人のダルベックについて、「力強さのあるバッター」という印象を抱いた右腕は「とにかく一人一人。チームが勝てるように投げられればと思います」と打線全体を見渡した。

森下自身は巨人戦で通算２１試合に登板して１０勝７敗。昨季は防御率２・２１ながら１勝２敗だった。特筆すべき相性の良さはないが、チーム全体では昨季、マツダでの巨人戦は１０勝２敗と圧倒。地の利も生かして今年も“お得意さま”にしたいところだ。

チームは開幕３連勝後の４連敗で流れを失ったが、５日の試合でサヨナラ勝利を収めて連敗を脱出。右腕は前回登板後、「本当にチームに貢献できるようにやっていきたい。チームを勝ちに導けるようにやっていきたいと思います」と自らに言い聞かせるように前を向いていた。熱き思いを強気の投球で表現し、目指すは再上昇。カード頭を担う背番号１８がＧ倒で、勢いを呼び込む。