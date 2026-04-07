第1次石油危機を受け、トイレットペーパーの買いだめをする人々、1973年10月、大阪の大手スーパーの様子（写真：共同通信社）

ホルムズ海峡の封鎖にまで発展したイラン情勢は、なお沈静化への道筋が見えない。原油や石油製品の供給に不安が広がる中、インフレ加速への懸念が高まっている。およそ半世紀前に2度の石油危機が直撃した日本経済は、その経験を生かせるのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）

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先進国に降りかかる構造的なコスト上昇要因

変動が大きく不確実で、複雑かつ曖昧。そういう「VUCA」の時代が来たと言われて久しい。ロシアのウクライナ侵攻、第2次トランプ政権の誕生、イスラエルのガザ地域への侵攻、そして今回のイスラエルと米国によるイラン攻撃…。そうした時代の経済面での帰結の1つは、インフレ圧力の高まりであろう。

これに対して、マクロ経済を安定させようとする金融・財政政策はどうあるべきか。グローバル経済において、供給力の拡大でインフレ圧力が低下し、かつ、ビジネス相手の国を信頼できたという、これまでとは全く違う環境になってしまった。政策面でもまた違う用心が必要なのかもしれない。

東西冷戦の終結を受け1990年代から始まったグローバル化の動きは逆回転してしまった。今振り返れば、2000年代後半の世界金融危機がその転換の始まりであった気がする。米国主導のグローバル化に対し、ロシア、中国は明らかに反旗を翻し始めた。それがウクライナ戦争、米中貿易摩擦につながっている。

コスト最小化を実現するサプライチェーンが世界中で構築され、供給力が速いスピードで拡大する時代が、過去のものになりつつある。この帰結は、世界経済全体としてみた総需要と総供給に、かつてのようなインフレ抑制的な力が働かなくなる、ということだ。世界的に進むインフレを考える場合、コロナ禍の影響や原油価格の動きに目が行きがちだが、その背後にはこうした構造的な変化があるのではないか。

それだけではない。安全保障に目を向けると、少なくとも先進国のコストもまた構造的に上昇していく。トランプ政権下の米国が、自分さえ納得できればよく、欧州や、そしておそらく日本に対しても、「自分のことは自分でやってくれ」というスタンスに変わってしまったからだ。

これは短期的な話ではない。ポスト・トランプの米国でも、この自国優先のスタンスは変わらないだろうという見方が多くなっている。

もっとも、米国が納得できるというのがどういう状態であるか、少なくとも発言が日替わりのトランプ大統領の下では読むのが大変だ。しかし、日欧が米国から明示的に防衛費の増額を求められることは今後も変わらないだろう。

防衛関係支出の増加もインフレ圧力に

防衛関係の支出は、米国をみていると民生用のイノベーションの種にもなるようだ。しかしそれは、供給力の増強という面から言うと、第一義的には国民の日々の生活を豊かにしてくれることにはならない。その生活の安全を保障するための保険的な支出と捉えるべきだろう。

つまり、防衛関係の支出増は、日本のような国にとっては、需要増にはなるがすぐには供給増にはならない。これもまた需給という面では少なくともしばらくの間は構造的なインフレ圧力の強まりにもなる。

さらに、今回のイラン攻撃によって、中東の原油および石油製品の生産、それらの輸送のためのインフラが破壊された。それらはすぐに元に戻ることはなさそうだ。

仮に急転直下、停戦が実現すれば、原油やLNGの価格が危機的な水準に高まらずに済むかもしれない。しかし、供給力の制約を考えると、しばらくは原油関連の価格からくるインフレ圧力が、イラン攻撃開始前の水準よりも高い状態が続く可能性がある。

こうしたことが、構造的な供給力の拡大鈍化、安全保障コストの増加の上に乗ってくることを考えると、日本経済が直面するインフレ圧力が目先低下していくとは思えない。

しかもこれは、長らく「販売価格は引き上げられない」というものから「コストの価格転嫁は是である」という方向に変わりつつある日本で起こっている変化なのである。

中東での不安定な状況を横に置いても、ウクライナ戦争、米中貿易摩擦の先行きもどうなるかよく分からない。もちろん、トランプ政権が、ロシアとも中国とも何らかのディールを行って、小康状態を得るということはあり得るだろう。それでも、G7サミット（主要7カ国首脳会議）にロシアや中国を招こうという機運があった頃の世界の安定は回復できそうにない。

ビジネスにおいても、いつ変心するか分からない相手に、サプライチェーンの重要な部分を任せるわけにはいかないという判断になっている。レアアースなどはその典型例だ。これは、サプライチェーンの再構築を意味し、一層コストのかかるものだ。このこともまた、供給力が回復するまでの間、需要が先行する1つの要因になる。

半世紀前、2度の石油危機から得た教訓とは

以上のように、これまでになく将来の不確実性が高まり、さまざまなインフレ圧力が続く状況においては、マクロ経済の安定を実現しようとする金融・財政政策にも、その点を意識した運営が求められる。

ここまで述べてきた海外要因によるインフレ圧力の高まりは、別の言い方をすれば交易条件の悪化だ。

例えば、原油価格の上昇による悪影響は、日本経済の努力によってゼロにはできない。負のショックは経済全体で受け止めなくてはならないが、その際、国内の原因でそのショックをより大きくしてもいけない。大事なことは、交易条件悪化が日本経済にもたらすショックを、いかに最小化するかだ。

このような問題設定をすると思い出されるのが、半世紀も前の第1次と第2次の石油危機だ。思い出すことができる世代ももうほとんど現役を退いてしまっただろうが。

1973年の第1次石油危機の結果、日本経済はマイナス成長、インフレの高騰、貿易収支の悪化という三重苦を味わうことになった。これに対して、5年後の1978年の第2次石油危機には、その負のショックを抑えることができ、先進国の中でも相対的に良い経済パフォーマンスを示すことができた。

第1次石油危機の時は、交易条件の悪化による外生的なインフレが、内生的なインフレ（当時は「ホームメード・インフレ」と言われた）につながったが、第2次石油危機時にはそうしたことはなかった。それは、交易条件の悪化のコストを企業と家計がそれぞれ中立的に負担したからだと言われている。

交易条件が悪化する中、金融・財政政策で何ができるか

大雑把に言えば、労働分配率を大きく変えることなく、企業収益も悪化し、賃金上昇も抑制的になったということだ。企業、家計がそんな行動がとれたのは、第1次石油危機時の経験から、過剰な金融・財政政策による需要刺激も行われず、結果的に日本経済全体としてコストを分担しようというムードにあったからだろう。

翻って今日、物価上昇を上回る賃金上昇が求められている。現状はまだ企業収益が強いので、実質賃金の改善も正当化される。しかし今後は、もし交易条件悪化の負の影響がより強くなるのであれば、企業収益とのバランスで労働への分配を考えないといけなくなるかもしれない。そもそもマクロ的に適切な労働分配率を議論することが困難な中で、このバランスを探すのは大変なことだ。

また、金融・財政政策においては、上述のような海外要因によるコスト増の負担を日本経済全体として背負うというムードを醸し出す意識が必要になるかもしれない。本来、打ち消すことができないはずのショックを政策で相殺しようとすれば、結局のところ国内要因による追加的なインフレのメカニズムを作動させてしまうことにもなりかねない。

「昔話」が教えるインフレ圧力への対応

たしかに、せっかく芽生えてきた前向きな経済の動きを消したくはない。しかし50年余り前の経験は、2つのケースのコントラストをみせてくれる。

一つは、ショックを相殺しようとするあまり高インフレとなってしまったケース（第1次石油危機）であり、もう1つは、外生的なショックの負担をフェアに企業と家計が担った結果、必要以上のマイナスの影響を避けられたケース（第2次石油危機）である。

長く物価が上がらない時代を経験した後だけに、そうした2つのケースの実感はなかなか持てないかもしれない。しかし、これからしばらく続く可能性のあるインフレ圧力への対応を考える際には、こうした昔話を思い出すことにも意味があるのではないか。

筆者：神津 多可思