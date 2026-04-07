ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、プロ野球セ・リーグでヤクルトが首位であることを伝えた。

ヤクルトは開幕から８試合で７勝１敗の快進撃。昨季は５７勝７９敗で最下位に終わっただけに、「みなさんご存じのようにスワローズは開幕前、ほとんどの解説者が最下位だと予想していました」と総合司会の安住紳一郎アナウンサー。そして今季からチームを率いる池山隆寛監督が「自らが明るくしようと試合前のミーティングの様子がファンの間で話題になっています」と親会社の看板商品を手にＣＭソングを選手の前で歌う姿などを映像とともに紹介し「若い選手が多いので、歌を歌ったり、少年野球のように選手を呼んで、またサンタナ選手、オスナ選手も日本語で『はいっ』と元気よく返事をしていて見ていて元気が出ます」と伝えた。

それでも大のＤｅＮＡファンを公言する安住アナだけに最後は「スワローズの快進撃を支えているのは間違いなく３連敗したベイスターズです。キーッ」と悔しそうに床を蹴っていた。