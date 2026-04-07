不法就労の外国人を雇う事業者の情報を住民から募り、摘発につながれば1万円程度の報奨金を支払う制度を茨城県が作った。

地域で働く外国人を住民が監視し、疑いの目を向ける風潮を強めかねない。弊害があり、不法就労の根本的解決にはならない。

茨城県内で2025年に不法就労した外国人は約3500人で、4年続けて全国最多だった。九州で最も多い福岡県の40倍近い。7割は農業に従事していた。

茨城県は事業者の戸別訪問や啓発、調査に取り組んできたが、成果が限定的だったため新制度を導入した。

募るのは事業者の情報に限り、外国人個人の情報は受け付けない。職員が調査し、不法状態が確認できれば警察に連絡する。匿名の中傷を防ぐため、通報者には名前や連絡先を求める。

2月に制度導入が発表されてから、県には外国人の人権侵害を懸念する意見が多く寄せられている。県弁護士会は「不当な偏見を生み、差別と分断を生じさせる」と撤回を求める声明を出した。

大井川和彦知事は「不法就労者の是正は人権保護そのもの」「不当な偏見は起こりようがない」と反論している。

近年は外国人の急増に対して、排他的な主張が政治の世界でも広がっている。当の外国人労働者は戸惑いや不安を感じている。

報奨金付きで密告を促すような制度は相互不信を広げ、社会を息苦しくさせることにならないか。外国人と日本人の間に溝をつくるだけではない。住民が外国人を雇用する事業者に無用な疑心を抱く可能性もある。

人口減少と人手不足の中で経済活動を維持するために、外国人労働者は産業を問わず欠かせない存在だ。

不法就労はもちろんなくさなくてはならないが、優先して取り組むべきは通報制度ではない。不法就労を生む原因を取り除くことだ。

不法就労にはさまざまな形態がある。在留資格がない人もいれば、在留資格で認められていない仕事に就いている人もいる。技能実習生が劣悪な労働現場から逃げ出した例もある。

こうした実態を承知していながら、人手が足りず、やむなく雇う事業者の事情も把握しなくてはならない。

不法就労は自治体の努力だけでは解消しない。在留資格と労働実態がかみ合っていない制度面にも課題がある。

茨城県に限らず多くの自治体が悩んでおり、政府と連携して改善すべきだ。

自治体は外国人が適法に働けるように、多言語の相談窓口を充実させ、日本語教育や在留資格の変更手続きを支援したい。賃金未払いなど不当な雇用実態があれば、事業者への指導も必要だ。

取り締まりに偏らず、地域社会で共に働き、暮らせる対応に努めてほしい。