日田市医師会立日田准看護学院（三好端学院長）の第53回入学式が4日、大分県日田市清水町の市医師会講堂で行われた。新入生7人と復学者1人の男女計8人が看護職への一歩を踏み出した。少子化の影響などを受けて、学院は2028年3月に閉校する。8人は最後の入学者となる。

学院は1974年開校。今年3月までに、1321人を送り出してきた。修業期間は2年で、平日4日間通って看護職の資格取得を目指す。定員は30人だが、2018年度から定員割れが続き、24年度の入学者は7人、25年度は10人だった。

26年度の新入生7人は日田市のほか、玖珠町や福岡県久留米市の19〜46歳の高校卒業者や会社員たち。式では三好学院長が「失敗を恐れず仲間と共に悩みながら前に進んで」とエールを送った。

新入生代表で「誓いのことば」を述べた会社員高村秋子さん（44）は今回が最後の募集と知り、子育てが一段落したこともあって看護職の資格取得を目指そうと決めた。8年前に母の看病をしていた当時、患者たちに対応する看護師の懸命な姿に影響を受けたという。「動機や目標はそれぞれ異なるけど、正しい知識と技術を身につけ、患者の心に寄り添う准看護師を目指す」と誓った。

（山根崇）