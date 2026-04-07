働きやすい職場環境づくりで成果を上げている介護事業者に対する大分県の認証制度「ふくふくプレミアム認証」の第1号として、日田市の医療法人「六和会」（渡辺隆太郎理事長）が認定された。役職者だけでなく、常勤職員が16ある「小委員会」に所属しながら業務改善に当たる仕組みや時間外労働時間の少なさなどが評価された。

県は、介護人材の確保を支援するため2022年度から「ふくふく認証」をスタートさせ、離職率低下などやりがいのある職場づくりに組んでいる県内の41事業者を認定してきた。制度開始から3年を経た25年度、取り組みが成果を挙げている事業者を評価する上位制度を設けようと、取得から2年以上が経過している事業者を対象に、新たにプレミアム認証を設けた。

六和会は1994年設立。日田市大山町で老人保健施設「六和会センテナリアン」を運営している。県によると、小委員会制度などに加えて▽離職率が3カ年平均で県平均14・1％を大幅に下回る7・5％▽時間外労働時間が3カ年平均で1カ月当たり1時間以下▽介護ロボットの導入などで25年度は新たな職員の腰痛発生がゼロ−といった点がプレミアム認証の基準を満たした。

認証授与式は3月26日に県庁で行われ、六和会センテナリアン施設長の荒川佳奈医師やスタッフら8人が出席。佐藤樹一郎知事は「新認証の高いハードルを越えていただいた。これからも介護のトップランナーとして活躍してほしい」と期待を込めた。

荒川施設長は音声入力デバイスによる業務記録作成などのDX化、外国人スタッフの採用などの取り組みを紹介。「今後も介護は夢と希望が膨らむ仕事だと伝えていきたい」と述べた。

（中野剛史）