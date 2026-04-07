佐賀共栄銀行（佐賀市）は6日、約1年間の改装工事を終え、本店営業部をリニューアルオープンした。利便性を考え、顧客が座って相談できる「ローカウンター」を配置したほか、自然光を取り入れた明るく開放感のある空間に刷新した。

同行本店は築53年の6階建て。老朽化に伴い、1階の本店営業部は昨年3月から改装工事をしていた。既に2、4、5階は改装済。

改装では、キャッシュレス化が今後さらに進むとして、現金の入出金や両替などを受け付けるために顧客と受付が立って対面する「ハイカウンター」を撤去。事業承継や相続など相談目的で店舗を訪れる顧客が増えるとして、相談対応に適したローカウンターのみ設けた。

床には無垢（むく）材を使用。入り口のガラスを大きくし、天井を撤去することで、自然光を取り入れた開放感のある店内とした。バックヤードには、近年の猛暑でも快適に働けるよう、行員が利用可能なシャワー室や休憩室を完備した。

この日の営業開始前には記念式典が開かれ、二宮洋二頭取は「銀行の来店客数は激減し、相談業務が中心となる今後の変化を見据えたリニューアル」と説明した。

（松本紗菜子）