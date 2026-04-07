佐賀県太良町の太良高校（全校生徒168人）は、本年度から自転車で通学する生徒にヘルメットの着用を義務づけた。事故に遭った際の被害を軽減しようと生徒たちが主体となって決めた。県警によると、県内高校で「義務化」は初めてという。

道交法では自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務とされ、未着用での罰則はない。県警は昨年7月、同校の生徒たちに、ヘルメット未着用で自転車の交通事故に遭うと重症や死亡するリスクが高いことなどを説明した。

それを受け、生徒会メンバーの樋口圭汰会長（3年）や岩永地裕さん（同）らが、安全のために何ができるかを模索。学校のルールで、自転車通学の条件としてヘルメットを着用することを義務とすることを考え出した。

同校には自転車通学者は約30人いたが、「周辺は交通量が少なく必要性を感じない」「着用すると暑い」などの理由でヘルメット未着用が多く、義務化への反対も少なくなかった。

そこで、今年2月24日、岩永さんが作成した資料を基に樋口会長や趣旨に賛同した野球部員らが各クラスを回って義務化について説明。「車と自転車がある限り事故は起こり得る」「通気性の良いヘルメットもある」などと賛成を呼びかけた。翌日、臨時の生徒総会を開き、賛成多数で正式に決まった。

樋口会長は「安全のために交通ルールを守れる学校にしたい」と話している。

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県警によると、昨年1年間の県内の自転車が関係する事故は289件。そのうち、高校生が関係する事故は73件で全体の25・2％を占め、中学生の49件（16・9％）、小学生の18件（6・2％）、大学生の16件（5・5％）と続いた。

県内のヘルメット着用率は昨年で26・6％（全国12位）。警察庁によると、自転車乗用中の交通事故で、主に頭部を負傷した死者・重傷者のうちヘルメットの未着用者の割合は、着用者に比べて約1・7倍高い。県警は「身の安全のため、ヘルメットは必ず着けて」と呼びかけている。

（才木希）