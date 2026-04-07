福岡移転後初のリーグ３連覇を目指すソフトバンクは、開幕から７勝２敗とスタートダッシュに成功した。常勝の礎はいつの時代も「投手中心の守り勝つ野球」。何より先発投手の安定が、その一丁目一番地と言っても過言ではない。ここまで先発に白星がついたのが６試合。クオリティースタート（６回以上、自責３以下）は７試合でリーグダントツの達成率７７・８％。先発陣の防御率はリーグ唯一の２点台をマークする「２・２５」と圧巻の数字だ。不安要素を抱える救援陣の防御率がリーグワースト２位の「４・５６」という中、白星量産を支えている。

ＷＢＣに出場した昨季ＭＶＰのリバン・モイネロ投手（３０）が調整遅れのため一軍不在なだけに、強さが引き立つパフォーマンスと言えそうだ。６日に本拠地みずほペイペイドームで行われた投手練習を見守った倉野チーフ投手コーチも「先週は（仙台、千葉遠征で）外のグラウンドで厳しい条件が多かった中で、みんながしっかり投げ切ってくれた」と先発陣をねぎらった。

上沢、松本晴、スチュワート、大関、徐若熙、大津で構成された開幕ローテーションに不安要素はない。だが、絶対エースのモイネロが一軍に帰還すれば、先発枠から誰か一人は漏れることになる。「ホークスの強さの秘訣って、いつの時代も競争意識だと思う」（倉野コーチ）。誰しもポジション死守に躍起だ。ハイレベルな競争が「先発の安定」を支えている。

チーム内には交流戦までモイネロ不在を覚悟する声もある。それはエース左腕を万全な状態で一軍に帰還させるため。もちろん、一日も早い一軍合流は願ったりかなったりで、モイネロ自身もそのつもりで調整を進めている。チームの負けが込めば、良からぬ早期帰還を望む心理が働きがちだが、先発陣のアピール合戦がこのまま続けばその心配もない。

開幕から先発安定で白星量産の価値――。万全の状態で帰還し、１０月末まで無双するモイネロの絵が浮かび始めている。