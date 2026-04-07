『夜ふかし』フェフ姉さん“EMSトレーニング”再び反響 トレーナーにも注目
日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』（後9：00〜後10：54）が、6日に放送。2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場し、減量に挑戦する様子が伝えられた。
【写真】ステキな笑顔！フェフ姉さん“EMS”のトレーナー
キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったものの、前回の放送で体重が10キロもリバウンドしていることが発覚。ピラティスやEMSを使ったトレーニングを行い、8キロ以上の減量に成功し、夏に予定されているプロデビュー戦に向けて再スタートを切ることに。試合で着用するユニフォーム選びでは意外な人がスポンサー企業に名乗りを上げてフェフ姉さんも困惑する。
そして、さらなる肉体改造、特にお尻周りのトレーニングを徹底的に行うことに。前回をも上回る強烈なトレーニングにフェフ姉さんも再び絶叫。しかし、トレーニングの反動が食生活に表れてしまう。果たして夏のプロデビュー戦までに強くなれるのか…という内容だった。
前回とりわけ反響を集めたのが、電気刺激により、強制的に筋肉を収縮させ鍛えるトレーニング「EMS」。必死に声を出さないように堪えつつも、思わず声が漏れ出てしまう様子にSNS上でも「フェフ姉さん、頑張ってた！」「今回も笑っちゃった」「面白すぎる」「トレーナーさんステキ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】ステキな笑顔！フェフ姉さん“EMS”のトレーナー
キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったものの、前回の放送で体重が10キロもリバウンドしていることが発覚。ピラティスやEMSを使ったトレーニングを行い、8キロ以上の減量に成功し、夏に予定されているプロデビュー戦に向けて再スタートを切ることに。試合で着用するユニフォーム選びでは意外な人がスポンサー企業に名乗りを上げてフェフ姉さんも困惑する。
前回とりわけ反響を集めたのが、電気刺激により、強制的に筋肉を収縮させ鍛えるトレーニング「EMS」。必死に声を出さないように堪えつつも、思わず声が漏れ出てしまう様子にSNS上でも「フェフ姉さん、頑張ってた！」「今回も笑っちゃった」「面白すぎる」「トレーナーさんステキ！」などといった感想が相次いで寄せられている。