中日はなぜここまで躓いているのか……。開幕から5連敗と苦しいスタートを切ったが、シーズン前の評価を振り返れば、この結果は決して予想されたものではない。阪神に次ぐ存在としてAクラス入りを推す声は多く、戦力的に上位進出の条件は揃っていたはずだった。実際、その大きな要因と見られていたのが戦力の底上げと、他球団の戦力ダウンだ。球界OBの一人はこう話す。【西尾典文／野球ライター】

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磐石だったはずのリリーフ陣が

「巨人は岡本和真、DeNAはジャクソン、ケイ、バウアーの外国人投手3人、ヤクルトは村上宗隆と、セ・リーグはオフに主力が抜けたチームが非常に多い。中日はそんな中で主力の退団がなく、ドラフトでは即戦力が期待できる2人の投手を獲得しました。高橋宏斗や金丸夢斗は昨年より成績を伸ばすことが期待できる。相対的に見れば、リーグの中でのチーム力は昨年より上がっていることは間違いないでしょう」

中日の本拠地・バンテリンドーム ナゴヤ

しかし、その中日は開幕から5連敗といきなり躓く。ようやく4月2日の巨人戦でベテランの大野雄大が完投勝利を挙げてシーズン初白星を手にし、翌日のヤクルト戦では柳裕也が完封して2連勝としたものの、その後はヤクルトに連敗。開幕から3カードを終えてDeNAと並ぶ2勝7敗で最下位に沈んでいる（4月6日現在）。

大きな要因の一つがリリーフ陣だ。抑えの松山晋也、セットアッパーの清水達也、左の中継ぎである斎藤綱紀が故障で開幕から揃って不在となっていた（斎藤は4月5日に一軍登録）。開幕戦では松山に代わって抑えを任されたアブレウが4点差を守れず追いつかれ、延長の末に敗戦。翌日の試合では8回に登板したルーキーの牧野憲伸が決勝点を献上している。

さらに4月5日のヤクルト戦では、6回まで5点をリードしながら7回に先発の高橋宏斗が崩れ、この日復帰した斎藤が後を受けたものの、ワンアウトも取れずに逆転を許した。盤石だったリリーフ陣がチームの強みだった。その強みが機能していない現状は、大きな誤算だ。

批判を招いても仕方のない起用

野手の状況も厳しい。昨年レギュラーとして活躍した上林誠知とボスラーがコンディション不良で出遅れ、捕手の石伊雄太は帯状疱疹で4月1日に登録抹消。さらに4月3日のヤクルト戦では、不動のセンターである岡林勇希が走塁中に脚を痛めて離脱した。これだけ主力の離脱が続けば、開幕から黒星が先行するのも不思議ではない。

ただ、チーム事情だけで説明しきれない課題があるという。チーム関係者が指摘するのは、選手の状態を見極める首脳陣の判断だ。

「井上一樹監督は二軍監督時代から人柄を評価する声が多く、実際に選手のモチベーションを上げている部分はあると思います。ただ、選手起用には疑問が残る。開幕戦ではアブレウが抑えに失敗しましたが、途中から明らかに状態はおかしかった。それでも同点になるまで続投させた。試合後にぎっくり腰のような症状だったことが分かりましたけど、交代の判断は遅かったですね。またオープン戦では鵜飼航丞が3本塁打と好調でしたが、開幕一軍メンバーから外れました。同じタイプのサノーとの兼ね合いもあるかもしれませんが、今年はホームランウイングができ、長打力のある選手を起用するメリットは大きい。この判断も疑問です。リリーフの勝ちパターンや打順を固定できない中で、状態の良い選手を見極められていない点が、他球団との差になっているのではないでしょうか」

岡林、上林というレギュラー2人を欠いた外野では、ルーキーの花田旭を抜擢。デビューから2試合連続で2安打と結果を残しているのは好材料だ。ただ、それ以外に目立つ存在は少ない。4月5日に逆転を許して敗戦投手となった斎藤も、初球から暴投を記録するなど精彩を欠いた。結果論ではあるが、批判を招いても仕方のない起用だったと言える。

12球団で最もCSから遠ざかっているチーム

さらに、現場の采配以外にも課題があるという。前出の球団関係者はこう続ける。

「昨年はシーズン終盤までAクラス争いをしましたし、今年は球団創設90周年の節目の年です。本来であれば、球団全体で現場をより強くバックアップする動きがあってよかった。ただ補強は、以前西武でプレーしていたアブレウと野手のサノーを獲得した程度にとどまっています。オフに手術を受けて出遅れることが分かっていた選手が多かっただけに、対応はやや遅かった印象です。ホームランウイングの設置だけでなく、フロントができることはまだあったように思いますね」

現在、主砲として活躍している細川成也は現役ドラフトでの加入であり、上林はソフトバンクを戦力外となった後に獲得した選手だ。いずれも“巡り合わせ”の要素が強い補強と言える。前任の立浪和義監督時代はトレードも多く成立していたが、井上監督就任後の補強は昨年の佐藤龍世のみ。その佐藤はオフに退団している。こうした経緯を踏まえると、編成面が十分に機能しているとは言い難い。

中日が最後にクライマックス・シリーズ（CS）へ進出したのは2012年（2020年は3位もコロナ禍でCS中止）。12球団で最もCSから遠ざかっているチームだ。今年は大きなチャンスの年である。だからこそ、このまま“想定外”で終わるのか、それとも巻き返すのか。シーズン序盤から、その分岐点に立たされている。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部