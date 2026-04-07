バレーボールのSVリーグ女子は6日、チャンピオンシップへの進出を決めた上位8クラブの主将が都内で会見した。5日にレギュラーシーズンの全日程を終え、最終順位が決定。上位8クラブが10日から始まるチャンピオンシップで2代目女王を懸け戦う。

【写真でみる】会見で登壇した8クラブの主将

レギュラーシーズン1位のNECレッドロケッツ川崎は10日から埼玉上尾メディックスと対戦。昨年、決勝で涙をのんだNEC川崎の主将・山田二千華（26）は「チャンピオンシップという舞台でファイナルに向けて戦えることに感謝して、リーグ優勝に向けて頑張っていきたい」と思いを語った。

対する埼玉上尾の主将は、今季2シーズンぶりに現役復帰を果たした内瀬戸真実（34）。「チームスローガンである”一丸”を体現できるように選手、スタッフ全員で1パーセントの成長を求めて戦っていきたい」と意気込んだ。

チャンピオンシップは2戦先勝方式を採用。1勝1敗の場合は、3試合目を行い勝者を決定する。準々決勝と準決勝の試合は、レギュラーシーズンの順位が上位のクラブがホームとなる。

チャンピオンシップ日程

【QuarterFinals】

◆4月10日（金）〜12日（日）

NEC川崎 vs 埼玉上尾 @東急ドレッセとどろきアリーナ

◆4月11日（土）〜13日（月）

SAGA久光 vs 群馬 @サロンパスアリーナ

PFU vs 刈谷 ＠とり野菜みそBLUECATS ARENA

大阪MV vs 姫路 @グリーンアリーナ神戸

※レギュラーシーズンの順位が上位クラブのホームゲーム

【SemiFinals】

◆4月17日（金）〜21日（火）

※レギュラーシーズンの順位が上位クラブのホームゲーム

【Finals】

◆4月25日（土）〜27日（月）

＠横浜BUNTAI

■レギュラーシーズン最終順位

1 NECレッドロケッツ川崎

2 SAGA久光スプリングス

3 PFUブルーキャッツ石川かほく

4 大阪マーヴェラス

5 ヴィクトリーナ姫路

6 クインシーズ刈谷

7 群馬グリーンウイングス

8 埼玉上尾メディックス

9 デンソーエアリービーズ

10 Astemoリヴァーレ茨城

11 KUROBEアクアフェアリーズ

12 岡山シーガルズ

13 東レアローズ滋賀

14 アランナーレ山形

※8位までがチャンピオンシップ進出