人間国宝制度の裏側に切り込む！最大定員は？助成金の仕組みは？…高嶋ちさ子「聞きにくいこと聞くね」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

本日4月7日（火）は、徳川将軍家から皇族、さらには世界的スターまで、日本の歴史と伝統を根底で支え続ける規格外のプラチナファミリーが登場する。

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まずは、愛知県緑区の閑静な住宅街に突如現れる、一区画をすべて囲うほどの長い塀の家へ。

築およそ250年、総敷地面積は約1000坪、部屋数は30部屋、さらに蔵が3つもあるという規格外の大豪邸に番組が特別潜入する。

この豪邸から、江戸時代から400年以上続くという家業を受け継ぐ竹田家の8代目当主・竹田嘉兵衛さんと、妹の中村俶子さんが登場。

竹田家は、人間国宝から皇族の方々までが惚れ込み来客するという、伝統的な技術で作る“ある作品”の製造・販売を家業としているという。

邸内には、高松宮さまご夫妻や、実際に商品を購入されたという上皇后美智子さまをはじめとした、皇族の方々を応接した由緒ある部屋が存在。

また、家業の品を献上していた徳川幕府とのつながりも深く、14代将軍・徳川家茂が二度も立ち寄ったとされるお茶室には、身分の高い方が入るための「貴人口」も当時のまま残されている。

なかでも孝太郎とちさ子を驚かせたのが、応接間に飾られた勝海舟の直筆の書。

当主の嘉兵衛さんが「自分では（何と書いてあるか）読めなかった」と明かすと、スタジオのちさ子は達筆で難読な書を見て「あの真ん中は四捨五入じゃない？」とまさかの推理を展開。孝太郎や藤森も「値段交渉の文章だったの？」と便乗し、大盛り上がりに。

実際、書には「激動の時代においては、信念をもって泰然自若と生きなさい」という意味が込められていることが判明。

制作に2年を費やし1000万円にもなるという最高級品や、横綱・白鵬が初優勝時に身につけた品、ダイアナ妃をお迎えする際に紀宮さまが愛用された品など、歴史を彩ってきた数々の名品にも注目。

そんな竹田家の家業とはいったい何なのか？

◆史上初！親子三代で人間国宝

続いて登場するのは、こちらも長い塀を構える東京都葛飾区新小岩にある小宮家。

なんと、祖父の康助さん（昭和30年認定）、父の康孝さん（昭和53年認定）、そして現在の康正さん（平成30年認定）と、ある分野において史上初親子三代で人間国宝に認定されたプラチナファミリーなのだ。

小宮家は、江戸時代から武士や町人に愛されてきた“ある伝統工芸”の技術を脈々と受け継いでいるという。

自宅には、皇族の方々やオードリー・ヘプバーンらが仕事ぶりを見学するために訪れたという貴重な写真の数々が残されている。

ちさ子も「面白い」と興味津々となった、町人文化ならではの遊び心が詰まった緻密な作品とは？

さらに番組では、ベールに包まれた「人間国宝の制度の裏側」にも鋭く切り込む。

ちさ子が「聞きにくいこと聞くね」とツッコミを入れるなか、技術の向上や継承者の育成を目的に国から支給される助成金の仕組みを紹介。

実は国の予算枠が決まっているため、人間国宝の定員はわずか116名。どんなに優れた技術を持っていても「空きが出ないかぎり新しく認定されない」という、知られざる厳格なルールが明かされる。

◆皇族を3世代にわたり支え続ける

最後にのぞき見するのは、東京都港区の高級住宅街に敷地面積約120坪で、3階建てと地下室で構成され、展示スペースも備えるなど大豪邸に住む平田さん一家。

平田さん一家は、父である初代・平田暁夫さんから跡津を継いだ平田欧子さん、そして娘の早姫さん、息子の翔さんと、3世代にわたって皇族関係者の“あるアイテム”を作り続ける世界的デザイナーファミリーなのだ。

上皇后美智子さまをはじめとする皇族の方々のファッションを完成させるこのマストアイテムは、すべて手作業のオートクチュール。ひとつ作るのに半年近くかかることもあるという。

西麻布にある店舗が紹介されると、スタジオのちさ子も「分かった、そのお店。昔からあるもん」と思わず声を上げる。洋装において欠かせないという、この気品あふれるアイテムとは？

そんなオーダーメイドの話題から、スタジオのちさ子が「パリのエルメスでバイオリンケースをオーダーしたことがある」と衝撃の過去を激白する。

出来上がるまでに1年かかり、「送ってはもらえないんですよ。で、取りに行きました」と、自らパリのアトリエまで足を運んだという驚きのエピソードに、藤森も「さすが」と圧倒される。