セリエA 25/26の第31節 ナポリとＡＣミランの試合が、4月7日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはジオバネ（FW）、スコット・マクトミネイ（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはニクラス・フュルクルク（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、ＡＣミランは同時に2人を交代。アレクシス・サレマーカーズ（MF）、ニクラス・フュルクルク（FW）に代わりザカリー・アテカメ（DF）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）がピッチに入る。

70分、ナポリが選手交代を行う。ジオバネ（FW）からアリソン・サントス（MF）に交代した。

74分、ＡＣミランが選手交代を行う。クリストフェル・エンクンク（FW）からクリスチャン・プリシック（FW）に交代した。

74分、ナポリが選手交代を行う。レオナルド・スピナツォーラ（DF）からマッテオ・ポリターノ（FW）に交代した。

79分、ついに均衡が崩れる。ナポリのマッテオ・ポリターノ（FW）がゴールが生まれナポリが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ナポリが1-0で勝利した。

なお、ナポリは12分にアレッサンドロ・ボンジョルノ（DF）、81分にマッテオ・ポリターノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-07 05:50:29 更新