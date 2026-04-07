ラ・リーガ 25/26の第30節 ジローナとビリャレアルの試合が、4月7日04:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

12分、ジローナが選手交代を行う。ブラディスラフ・バナト（FW）に代わりアベル・ルイス（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分に試合が動く。ビリャレアルの選手によるオウンゴールによりジローナが先制。

ここで前半が終了。1-0とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ジローナが1-0で勝利した。

なお、ジローナは53分にビトール・レイス（DF）、80分にフラン・ベルトラン（MF）に、またビリャレアルは21分にサンティアゴ・モウリーニョ（DF）、77分にアルフォンソ・ペドラサ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-07 06:00:18 更新