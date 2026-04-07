韓国ビーチバレー選手、しなやかな肉体美でファンの視線強奪「魅力的すぎる…！」

韓国のビーチバレー選手、シン・ジウンのユニホームSHOTがファンの視線を奪っている。

【写真】そこにタトゥーが…韓国ビーチバレー美女、視線強奪の大胆SHOT

シン・ジウンは最近、自身のインスタグラムを更新。「サングラスないバージョン」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿を見ると、スタジオでのプロフィール写真撮影に臨むシン・ジウンが写っている。モノクロに加工された写真の中でビーチバレーのボールを手に持ち、胸部分に「1」と記されたユニホーム姿でカメラに凛とした眼差しを向けている。

ウェーブがかったロングヘアをたなびかせ、目鼻立ちの整ったビジュアルを披露したシン・ジウン。鍛え上げられたしなやかな肉体美と引き締まった腹筋を惜しげもなく見せつけ、多くのファンを魅了していた。

シン・ジウンが公開した写真には、「砂上の女神」「また惚れちゃった」「わお、レジェンド」「魅力的すぎる…」「美しいです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝シン・ジウンInstagram）

シン・ジウンは2001年4月3日生まれの25歳。韓国高校女子バレーの名門・大邱（テグ）女子高校でバレーボール選手としてキャリアをスタートさせ、高校3年生だった2019年にビーチバレーへ転向。同年には大邱で開催されたFIVBビーチバレーボールワールドツアーに出場し、国際舞台を経験した。

2023年の杭州アジア大会では韓国代表として出場し、結果こそ予選敗退に終わったものの、その存在感で注目を集めた。2024年には韓国の動画配信サービスWavveで配信されたバラエティ番組『女王蜂ゲーム』に出演し、競技以外の場でも話題となった。

現在は今秋に行われる愛知・名古屋アジア大会出場を目標に掲げ、日々トレーニングに励んでいる。