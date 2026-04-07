日経225先物：7日夜間取引終値＝420円高、5万3960円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万3960円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては546.32円高。出来高は8506枚だった。
TOPIX先物期近は3689ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比44.20ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53960 +420 8506
日経225mini 53965 +430 165518
TOPIX先物 3689 +37.5 8851
JPX日経400先物 33385 +305 156
グロース指数先物 723 +9 952
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3689ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比44.20ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53960 +420 8506
日経225mini 53965 +430 165518
TOPIX先物 3689 +37.5 8851
JPX日経400先物 33385 +305 156
グロース指数先物 723 +9 952
東証REIT指数先物 売買不成立
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