　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万3960円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては546.32円高。出来高は8506枚だった。

　TOPIX先物期近は3689ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比44.20ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53960　　　　　+420　　　　8506
日経225mini 　　　　　　 53965　　　　　+430　　　165518
TOPIX先物 　　　　　　　　3689　　　　 +37.5　　　　8851
JPX日経400先物　　　　　 33385　　　　　+305　　　　 156
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+9　　　　 952
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース