ホワイトニングも歯ぐきケアもこれ1本で完結！持ち運びに便利なトラベルケース付き【フィリップス】電動歯ブラシがAmazon限定で好評販売中！気になったなら今すぐチェック！
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これ1本で理想のオーラルケア！ホワイトニングから歯ぐきケアまで対応する【フィリップス】電動歯ブラシがAmazonで話題！チェックしよう！
フィリップス ソニッケアーのプレミアムシリーズ「ダイヤモンドクリーン9000」に歯垢・ステイン除去効果はそのままに、アクセサリーをシンプルにしたモデルが登場。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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プレミアムオールインワンブラシヘッドは、角度のついたアングル毛先で歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし届きにくい場所にもしっかり届ききれいな仕上がりを実現。 先端のトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去し、また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、歯ぐきの健康を保ってくれる。
ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階から選択可能。
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過圧防止センサー機能によりブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれる。
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