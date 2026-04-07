2013年。当時中学1年の13歳だった日本ハム・清宮幸は、テレビ番組の企画で広島のエース・前田健と対戦。収録後に「プロでまた会おうね」と声をかけられた。あれから13年。7日の楽天戦に先発する前田健との“再戦”を前に空路で仙台入りした主砲は胸を高鳴らせていた。

「ようやく、約束を果たせる時が来た。思い切っていきたい」

12年のリトルリーグ世界選手権で優勝した東京北砂リトルから「7三振を奪えるか」という企画。6者連続三振で迎えた清宮幸は2球で簡単に追い込まれ、「これがプロの球かと思いました」と衝撃を受けた。それでもフルカウントから最後は内角低めカーブを右前にはじき返し、7つ目の三振を阻止した。

あの日の“衝撃”を糧に順調に成長。早実から17年ドラフト1位で入団した時、前田健は既に海を渡っていた。歳月を経て昨オフに楽天でNPB復帰が決定。「入団会見で対戦したい打者に名前を挙げてくださって、めちゃくちゃうれしかったです」と、この時を心待ちにしていた。

番組の企画では安打でも「セカンドゴロです」と苦笑い。開幕から9試合連続安打でリーグトップ13安打の好調を誇り「やるからには負けられない。本当、いい打撃ができれば」と意気込んだ。13年前の約束を果たし、今度は“正真正銘”の安打を放つ。（清藤 駿太）