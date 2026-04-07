日本ハムの細野晴希投手（24）が、「等身大」で今季2勝目を狙う。7日の楽天戦（楽天モバイル）での先発に向け、6日は北海道から空路で仙台入り。今季初登板となった3月31日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成したが、快挙に浮かれることなくマウンドに上がる。

「達と違って控えめな性格なので…。そんな大きなこと言えないですけど、ちょっと等身大でやろうかなと思っています」

偉業達成した当日のお立ち台のこと。細野は「次もノーヒットノーランと言うとまた難しいので、最低限一つでもゼロを並べられるようなピッチングを続けていけたらなと思っています」と、控えめなコメントをしていた。しかし、これにかみついたのが2学年後輩の「ビッグマウス」達だった。

今月3日の囲み取材で、達は「一つ言いたいのはヒーローインタビュー、全然面白くなかった。びっくりします。本当に。あそこは普通“次、完全試合します”みたいな。盛り上がるところだと思う」とバッサリ。それでも、細野は「まあ、（達）らしいなって。直接も言われましたね、マジで面白くないなって」と、苦笑いで受け流した。

派手な言葉よりも結果で示すタイプの左腕は「初戦と変わらず欲張らずに目の前のバッターだけに集中して投げたい」と、あくまでもマイペースを貫く構え。ただ、新庄監督は「完封で良いです」と、冗談交じりに2試合連続の快投を期待していた。（清藤 駿太）