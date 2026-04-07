3月31日、お笑い芸人の三浦マイルドが、Xで文書を公開。《3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました》と発表した。また《4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります》として、新たな形での契約を結ぶことも、合わせて発表している。

三浦は2000年にデビュー。ピン芸人として2013年の『R-1ぐらんぷり』王者となったことで知られる。その後もライブを中心に、コアな人気を獲得してきたが、2024年、母親の介護のため、故郷・広島へ戻ることに。その後は、地元を中心に活動を続けている。

なぜいま、契約終了を決断をしたのだろうか? 本人に聞いた。

「広島に戻って2年。吉本の劇場の仕事としては、半年に1回くらい静岡の沼津に行っていましたが、それ以外の仕事は、実際のところ、ほとんど自分で取ってきていました。自分で商工会に入って、自治体や地元の社長とつながりを持ったり。そうなってくると、どんどん自分にも責任が出てくるし、吉本に所属しているメリットが感じられなくなってきたんですよね。

そんなとき、吉本のほうから『営業サポート契約という新しいスタイルがありますよ』と提案され、『それなら』ということで決めたんです。吉本には、マネジメント契約、エージェント契約というのがいままであったのですが、この営業サポート契約は、かなり自己責任の部分が大きいんです。

それと、2年前に母の介護のため、こちらに戻ったとき、母の面倒は全部、自分のお金でみよう、と決めたんです。そうすると、それなりにお金がかかるんですよ。少しでも自分の稼ぎを増やしたい、というのも、独立の背中を押した部分はありましたね」

じつは三浦は現在、地元ではお笑いだけでなく、“実業家”としての一面も持ち合わせている。

「2025年の5月に『三浦マイルド商店合同会社』という会社を作って、そこの代表社員をやらせてもらってます。とはいえ“ひとり親方”ですが（笑）。広島のお土産として買ってもらえるようなものを、ということで、レトルトカレーを作りました。『江田島牡蠣カレー』と『広島トマトカレー』の2種類です。地元の特産品ショップ『えだじまーれ』などで販売しています。これから、もっと販路を広げていきたいですね。何より、こういう商売をいままでやったことがなかったので、楽しいですね。

もちろん、お笑いのほうも順調です。僕はネタ芸人なので、いわゆるバラエティ番組では東京で活躍できなかったけど、ネタは続けているので、みんなにライブに来てほしい。全国を回っています。東京にも行きますし、直近では4月22日から、東北6県ツアーをやる予定です」

三浦といえば、後輩芸人を中心に「マイルド軍団」と呼ばれる“派閥”が結成されるほどの“人間力”の持ち主でもある。今回の独立については、軍団メンバーからの引き留めなどはなかったのだろうか。

「そもそも、誰にも相談せず自分で決めたので、みんなは後から知る形でした。でも決めてから、仲のいい作家に話をしたら、軍団にはすぐ広がって。オダウエダの植田（紫帆）は『これからも一緒にやりたいです〜』なんて言ってくれました。でもまあ、芸人の仲間はこれで終わり、ということではないし、広島で一緒に仕事する機会があるかもしれませんからね。

それと3月の半ば、沼津の劇場の仕事があったんですよ。そのときは、もうみんな知っていたんで、金属バットの友保（隼平）が『兄さん、これでバイバイは寂しいわ』って言ってくれて。シカゴ実業の山本プロ野球とか、（中山）功太さんとかと、飲みに行きました。

じつはこの沼津のときは、『これで吉本の劇場は最後か……』と思って、エンディングで感極まって、ちょっと涙を浮かべてたんですよ。みんなとやたらと抱き合ったりとか。でもまだ公表できないタイミングだったんで、見に来たお客さんは『こいつら、何やってんねん』と思ったでしょうね（笑）」

最後に、“古巣”となった吉本興業への思いを聞いた。

「全国から『こいつ、バケモンやな』と思うような才能が集まってくる、そしてそれからまた勝ち上がって、よりおもしろい芸人にする、という環境を整えてくれている、すごい事務所だったなと思いますね。理不尽だと思ったこともありましたが、それもいい思い出です。

ただ、いまは変わってきていますが、『おもろかったらすべてが許される』という風潮はどうか、と感じることはありました。売れてる芸人がマネージャーを振り回すんじゃなくて、芸人とマネージャーは対等であってほしい、助け合っていってほしい、と思いますね」

“ひとり親方”として、三浦マイルドの第2章がスタートする。