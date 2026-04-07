朝ドラ『ばけばけ』主題歌のデュオは男3兄弟を育てる夫婦 出会いは大学時代
音楽デュオ・ハンバート ハンバートが、9日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ハンバート ハンバート ＝テレビ朝日提供
心地よい旋律で世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバート。黒柳たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年を迎え、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌担当や、紅白歌合戦への初出場など、長年の活動が大きな結実を見せている。
その素顔は、男3兄弟を育てる等身大の父と母。家族との時間を何より大切にするライフスタイルが、楽曲のリアリティや温かみに繋がっているという。多忙な日常の中での家事分担や、夕飯を作ってくれるという息子とのエピソードも明かした。
また、大学での出会いや、当初は6人編成だったバンドが2人のスタイルへと変化していった結成秘話など、これまでの歩みも振り返っている。
スタジオでは、『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」も披露。さらに黒柳からの熱い要望に応え、急遽、他の楽曲も演奏する。
ハンバート ハンバート ＝テレビ朝日提供
心地よい旋律で世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバート。黒柳たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年を迎え、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌担当や、紅白歌合戦への初出場など、長年の活動が大きな結実を見せている。
また、大学での出会いや、当初は6人編成だったバンドが2人のスタイルへと変化していった結成秘話など、これまでの歩みも振り返っている。
スタジオでは、『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」も披露。さらに黒柳からの熱い要望に応え、急遽、他の楽曲も演奏する。