今こそイメチェンで脱・昭和！！【40・50代】が参考にしたい「大人の今っぽヘア」

いつもの髪型が古く感じたら、シルエットやカラーを変えて、印象をアップデートするチャンス。レイヤーを活かした動きや、白髪をデザインとして取り入れるカラーなど、少しの工夫で今っぽさをプラスできます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく挑戦できる、今どきヘアをまとめました。

抜け感のあるプチウルフボブ

トップを内にいれ、ベースをくびれさせてから外ハネにしたプチウルフボブです。ボブの安定感にウルフの軽やかさが加わることで、抜け感と今っぽさをプラス。ナチュラルな可愛さを大切にしたい人やウルフが初めての人にもおすすめのスタイルです。

透明感あふれるアッシュ系の暗髪ウルフ

アッシュ系の暗髪にレイヤーをたっぷり入れることで、顔まわりと表面に軽やかな動きをつけたスタイルです。重たくなりがちな暗髪も、透けるようなカラーとひし形シルエットの相乗効果で、ぐっと洗練された印象に。白髪はワントーン明るく色づいて、自然な奥行きや立体感を演出しています。

伸びた白髪も活かす、レイヤーミディ

明るいミルキーベージュをベースに、ポイントハイライトを忍ばせた白髪ぼかしのレイヤーミディです。トップもベースもワンカールで仕上げ、毛束感を大切にすることで、上品さと華やかさを両立させています。新しく生えてくる白髪がハイライトとなじむことで、メンテナンスの負担も減らせそうです。

柔らかなひし形シルエットのミディアム

ふんわりと柔らかい質感を重視した、ひし形シルエットのミディアムヘアです。毛束を重ねて、それぞれの束を内へ入れることで、風に揺れるような上品な動きを表現。適度な重さを残しているため、ナチュラルかつ落ち着いた雰囲気が好きな人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@katayu1204様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里