英メディア報道

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が約2か月後に迫る中、イングランド2部バーミンガムに所属する31歳FW古橋亨梧の滑り込みでの本大会メンバー入りに暗雲が立ち込めている。シーズン終盤を迎えた中で、肩の手術を受け今季絶望に。今後の去就動向について、英メディアは「将来も残るかどうかは議論の余地がある」としている。

英バーミンガムの地元メディア「バーミンガム・ライブ」は「バーミンガム・シティの選手、今季絶望──夏の新戦力に追い打ちの痛手」との見出しで、古橋の動向に脚光。以前から問題を抱えた肩の手術に踏み切った日本人ストライカーの近況を伝えた。

記事は「『キョウゴは今季絶望だ』と、ブラックバーン戦後にバーミンガム・シティのクリス・デービス監督は明かした」と報道。今季新加入の古橋は公式戦で3得点にとどまり、「バーミンガム・シティが昨夏に彼へ賭けた判断は、結果として期待通りの成果を上げていない」との評価が下されている。

来季の動向については「キョウゴがセント・アンドルース（バーミンガム・シティの本拠地）に将来も残るかどうかは議論の余地がある」と疑問視。条件次第で放出される可能性もゼロではないようで「ブルーズ（バーミンガム・シティ）は1月の時点でキョウゴへのオファーを受け付ける姿勢を見せており、3月26日の移籍期限が過ぎる前にはメジャーリーグサッカー（MLS）へ移籍の可能性も排除されていなかった」とも伝えられた。

スコットランド1部セルティック時代は絶対的エースに君臨し、海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が2023年12月に公開した市場価値は1500万ユーロ（約27億円）まで跳ね上がったが、直近の市場価値は450万ユーロ（約8億2000万円）まで下落。この落差が厳しい状況を物語っている。

日本代表では昨年3月のW杯アジア予選以降、約1年間メンバーから遠ざかる。4年前のカタールW杯ではメンバーから落選。その悔しさを晴らすべく奮闘を続けてきたが、今後のアピールの場を失ったことで本大会メンバー入りに黄信号が灯った。



（THE ANSWER編集部）