巨人のファームを紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。第２回はドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝にスポットを当てる。キャンプ中の対外試合初戦から２軍の４番を任せられ、将来の主砲候補として首脳陣の期待は高い。今季から就任した大田泰示２軍打撃コーチ（３５）が自身の経験を元に指導にあたり、師弟タッグで１軍の舞台を目指す。（取材・構成＝加藤 翔平）

藤井は２軍のファーム・リーグ開幕後、１試合を除く全ての試合で４番に座り、将来の主砲候補として英才教育を受ける。３月１４日のオイシックス戦（Ｇタウン）で初安打、初打点を挙げると、同１９日の中日戦（同）では左腕の高橋幸から打球速度１８４キロ、“大谷級”の初本塁打。しかし随所に見せる非凡な打力の一方で、ここまで１５試合で、打率１割９分６厘、１本塁打、６打点、５０打席で２２三振と苦戦し、誰もが経験するプロの壁に直面している。

藤井「真っすぐの質も違うし、変化球のキレも見たことがないような球が多い。緩急も奥行きも使ってくるので難しさはあります。ホームランを打ったのもたまたまというか、全然自分の力で打った感じはしないんで。本当に『もっとやらないと』という気持ちで毎日臨んでいます」

浦和学院時代から周囲が認める練習の鬼。プロ入り後も姿勢を変えず、試合終了後は大田コーチと特打に向かう日々を送る。今はひとつに重点的に取り組むというわけではなく、まずはとにかく振ることに向き合っている。

藤井「自分一人ではなく、コーチが寄り添ってやってくれる。本当にありがたいですし、なかなかこんな環境はない。２軍といえども公式戦。４番で出してもらっている以上はチームに貢献する打者になって、勝つための一つのピースにならないといけない」

指導にあたる大田コーチは０８年ドラフト１位で巨人に入団。自身も主砲候補として大きな期待をかけられ１４、１５年には第８１代４番として、１２試合に起用され３割６分２厘。成功も挫折も経験した。

大田コーチ「自分でどう考えて行動するかは、これからのために必要。もがけば、もがくほどネガティブになるけれど、それを力に変えて『練習したい、まだまだ足りない』と思って、いい時間にしてほしい」

阿部監督は「新生・巨人」を掲げ、チームは世代交代の時期に差し掛かる。次世代の主力の育成は、今後のチーム編成において重要課題だ。

大田コーチ「（藤井は）間違いなく４番を打てる素材。遅くても５年くらいで形にしないと。その素材を早期に仕上げることへの責任や覚悟を持って接している。一歩一歩とはいかなくても、半歩ずつでも一緒に成長していけたら」。二人三脚で「巨人の４番」へ駆け上がる。

◆藤井 健翔（ふじい・けんしょう）２００７年８月１５日、岡山・倉敷市生まれ。１８歳。小学１年でソフトボールを始め、中学ではヤングＭＡＫＩＢＩクラブで捕手。浦和学院では２年春にベンチ入り。２５年夏の埼玉大会は４番・三塁で出場も３回戦敗退。高校通算３５本塁打。２５年ドラフト６位で巨人入団。スイングスピードは１６０キロ超え。５０メートル６秒５、遠投１００メートル。１８１センチ、９６キロ。右投右打。

◆大田 泰示（おおた・たいし）１９９０年６月９日、広島・福山市生まれ。３５歳。東海大相模で高校通算６５本塁打。０８年ドラフト１位で巨人入団。１７年から日本ハムに移籍。１９年に自身初のシーズン２０本塁打、２０年にゴールデン・グラブ賞のタイトルを獲得。２２年からはＤｅＮＡでプレーし２４年に引退。今季から巨人の２軍打撃コーチに就任。１軍通算９０７試合、７１８安打、打率２割５分９厘、８４本塁打、３４３打点。１８８センチ、９６キロ。右投右打。