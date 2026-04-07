短期免許での騎乗を目指すことが明らかになったゴンサルベス騎手

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　南米のトップジョッキー、フランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が、短期免許の取得を目指していることが６日、分かった。昨年の「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」で日本に初参戦。全４戦で計３７ポイントを獲得して４位の好成績をマークした実力派で、５月２日から騎乗するプランを予定しているという。

　同騎手は１３年に母国ブラジルからアルゼンチンに拠点を移すと、１６年に初のリーディングを獲得してブレイクした。２４年には４７９勝を挙げ７年連続リーディングを達成。同年はＧ１を５勝するなど大舞台での勝負強さもある。昨年はけがもあって２７４勝にとどまったが、今年は年明けから中東で騎乗するなど腕を磨いている。

　昨夏の来日時には、８月２３日の札幌４Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル）でハイクオリティに騎乗して１着となり、ＪＲＡ初勝利も挙げた。母国の偉大な先輩ジョッキーであるジョアン・モレイラ騎手（４２）＝ブラジル＝を尊敬しており、その初勝利のセレモニーでは母国の国旗をまとって登場。「何よりも日本の競馬で乗れるということがうれしい」とコメントするなど、日本の競馬文化に感銘を受けていた。春のＧ１シーズンに新たな旋風が吹く。

　◆フランシスコ・ゴンサルベス　１９９０年４月８日、ブラジル北東部ソブラル生まれ。３５歳。０６年に騎手免許を取得。１１―１２年シーズンにサンパウロ地区で見習いリーディング、翌シーズンに総合リーディングを獲得。１３年からアルゼンチンを拠点に活躍している。