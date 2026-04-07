南米のトップジョッキー、フランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が、短期免許の取得を目指していることが６日、分かった。昨年の「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」で日本に初参戦。全４戦で計３７ポイントを獲得して４位の好成績をマークした実力派で、５月２日から騎乗するプランを予定しているという。

同騎手は１３年に母国ブラジルからアルゼンチンに拠点を移すと、１６年に初のリーディングを獲得してブレイクした。２４年には４７９勝を挙げ７年連続リーディングを達成。同年はＧ１を５勝するなど大舞台での勝負強さもある。昨年はけがもあって２７４勝にとどまったが、今年は年明けから中東で騎乗するなど腕を磨いている。

昨夏の来日時には、８月２３日の札幌４Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル）でハイクオリティに騎乗して１着となり、ＪＲＡ初勝利も挙げた。母国の偉大な先輩ジョッキーであるジョアン・モレイラ騎手（４２）＝ブラジル＝を尊敬しており、その初勝利のセレモニーでは母国の国旗をまとって登場。「何よりも日本の競馬で乗れるということがうれしい」とコメントするなど、日本の競馬文化に感銘を受けていた。春のＧ１シーズンに新たな旋風が吹く。

◆フランシスコ・ゴンサルベス １９９０年４月８日、ブラジル北東部ソブラル生まれ。３５歳。０６年に騎手免許を取得。１１―１２年シーズンにサンパウロ地区で見習いリーディング、翌シーズンに総合リーディングを獲得。１３年からアルゼンチンを拠点に活躍している。