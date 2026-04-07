◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第１節３回戦 関大６ｘ―５近大（６日・わかさスタジアム京都）

近大が関大にサヨナラ負けし、１勝１敗１分となった。今秋のドラフト候補・宮原廉投手（４年）は５―５と同点の９回１死二塁で登板し、２死一、二塁から宮本青空遊撃手（はる、３年）に左前へ運ばれた。最速１５４キロの右腕は、１１球中１０球が１５０キロ超という気迫の投球。球場表示の１５７キロには「誤測だと思います」と苦笑いした。

絶対絶命の局面で、近大・宮原は自慢の直球を投げ込んだ。５―５と同点の９回２死一、二塁。関大・宮本に左前へ運ばれ、結末はサヨナラ負け。「（バットに）当てられたら駄目ですね。三振じゃなきゃ…」と悔しさいっぱいだった。

４日の１回戦は降雨により、８回コールドで引き分け。１人で１３４球を投げ抜いた。この日は中１日でリリーフ登板。「１、２年生（の頃）は、こういう場面ばかりで投げていた。ピンチは得意です」と右腕を振った。１１球のうち１０球が１５０キロ超え。４番・山本峻輔にファウルされた直球が１５７キロを計測したが「たぶん、誤測だと思います。マックスが１５４キロなんで」と冷静だった。

次戦は１０日の立命大戦（甲子園）。最速１５１キロ左腕の有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）との投げ合いが濃厚だ。「有馬は（プロからも）注目されてますし、立命も強いので楽しみです」と気持ちを切り替えていた。（高柳 義人）