Aぇ! group、体張って美容検証＆美肌選手権 1泊2日の韓国ロケにハイテンション
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15）の7日の放送では、メンバーたちが韓国ロケを敢行する。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届けていく。個性豊かなメンバーたちの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも必見だ。
今夜が時間昇格後初となる放送。「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」をテーマに、メンバーたちが「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」を開催する。
Aぇ! groupは韓国の街中でタイトルコールをして、ロケをスタート。「韓国にやってきました〜！」と正門良規が切り出すと、佐野晶哉は「韓国すげぇ！」、「『Q&Aぇ!』はこんなスパンで海外に連れてきてくれるの？」と末澤誠也は海外ロケに興奮気味に。そして、「この回から放送時間が昇格している」と正門が説明すると、「令和の疑問に対する平成の番組です！」と小島健がちゃちゃを入れるなど、終始ハイテンションなメンバーたち。
美容大国とも呼ばれる韓国では、“行けば肌がきれいになる”と言われることもあるようだが、訪れたことのない人からは、興味はあるけどよく分からないという意見も。そこで、Aぇ! groupが1泊2日でさまざまな美容体験を行い、体を張って検証していく。
最初に1人ずつ肌年齢を測定し、1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を再度測定して最も年齢が下がった人が優勝する。そして優勝者には、なんとより美しくなれるご褒美も。果たして、優勝するのは一体誰なのか。
最初に向かったのは、韓国で話題の皮膚科クリニック。一人ひとりの肌にあった施術を行ってくれる皮膚科専門医がいるクリニックで、医師によるカウンセリングで今の肌悩みを相談することに。末澤が自身の肌についてある悩みを相談すると、医師からまさかの診断が。そして、医師がそれぞれの肌に合った施術をセレクトし、実際に体験していく――。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届けていく。個性豊かなメンバーたちの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも必見だ。
Aぇ! groupは韓国の街中でタイトルコールをして、ロケをスタート。「韓国にやってきました〜！」と正門良規が切り出すと、佐野晶哉は「韓国すげぇ！」、「『Q&Aぇ!』はこんなスパンで海外に連れてきてくれるの？」と末澤誠也は海外ロケに興奮気味に。そして、「この回から放送時間が昇格している」と正門が説明すると、「令和の疑問に対する平成の番組です！」と小島健がちゃちゃを入れるなど、終始ハイテンションなメンバーたち。
美容大国とも呼ばれる韓国では、“行けば肌がきれいになる”と言われることもあるようだが、訪れたことのない人からは、興味はあるけどよく分からないという意見も。そこで、Aぇ! groupが1泊2日でさまざまな美容体験を行い、体を張って検証していく。
最初に1人ずつ肌年齢を測定し、1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を再度測定して最も年齢が下がった人が優勝する。そして優勝者には、なんとより美しくなれるご褒美も。果たして、優勝するのは一体誰なのか。
最初に向かったのは、韓国で話題の皮膚科クリニック。一人ひとりの肌にあった施術を行ってくれる皮膚科専門医がいるクリニックで、医師によるカウンセリングで今の肌悩みを相談することに。末澤が自身の肌についてある悩みを相談すると、医師からまさかの診断が。そして、医師がそれぞれの肌に合った施術をセレクトし、実際に体験していく――。