サッカー日本代表・森保一監督、息子3人が『さんま御殿』初登場 さんまも興味津々
日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』では、きょう7日に「春満開！さんま御殿！！最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」3時間スペシャル（後7：00）を放送する。
【画像】息子のYouTube活動について語る森保監督
1組目「最強2世の親子参観」には、サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちが初登場。現在サッカー系YouTuberとして活動している彼らにさんまは「日本代表になりたいとかなかった？」「お父さんに『サッカー教えてほしい』とは言わなかったの？」など興味津々。3兄弟は、父の自宅でのサッカーフィールドとはまったく違う姿が語られる。哀川翔の息子・福地展成も御殿初登場。かなり緊張した様子で、慌てる仕草にさんまは「お父さんと似てるなー！」とニコニコ。父からは“バラエティー番組で困ったとき”のためにあるアドバイスをもらったことを明かすも「なんの参考にもならない」と苦笑する。
テーマトークでは、「親が厳しいか、放任主義か」という話で大盛り上がり。中でも「恋人」に対する対応については、「（父・ヒロミが）僕と彼女のお揃いの○○を用意してくれた」（小園凌央）、「（父・マイク眞木から）『“横乗り”（サーフィンやスケートボードなどをする男性）だけはやめとけ』と言われている」（眞木花）、「（父・北澤豪が）彼氏に『まず顔面パンチする』と言っている」（北澤理世）など、親によってまったく違う対応に、さんまもたびたび大笑い。
ここぞとばかりに親への不満などを明かす子どもたちを、別室で親たちがモニターしながら「恐ろしい」「自分が出るより緊張する」とヒヤヒヤ。松本明子は、会社員の息子・平井龍聖の口から恋人の話が出て愕然。親たちがスタジオに乗り込み共演する場面では、その恋人の正体やさらなる事実が発覚し、言葉を失ってしまう。逆に、北澤豪は娘と彼氏のデート現場に遭遇したことを告白すると、娘の北澤理世が「うっそ！」と驚愕。「彼氏に顔面パンチ」を宣言していた北澤がそのときとった行動とは……。ほかにも、親たちからの本音や知られざる家族の姿が次々と浮き彫りに。
そのほか「レア名字さんvsメジャー名字さん」「メガネさんのお悩み相談会」との企画も行われる。
【画像】息子のYouTube活動について語る森保監督
1組目「最強2世の親子参観」には、サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちが初登場。現在サッカー系YouTuberとして活動している彼らにさんまは「日本代表になりたいとかなかった？」「お父さんに『サッカー教えてほしい』とは言わなかったの？」など興味津々。3兄弟は、父の自宅でのサッカーフィールドとはまったく違う姿が語られる。哀川翔の息子・福地展成も御殿初登場。かなり緊張した様子で、慌てる仕草にさんまは「お父さんと似てるなー！」とニコニコ。父からは“バラエティー番組で困ったとき”のためにあるアドバイスをもらったことを明かすも「なんの参考にもならない」と苦笑する。
ここぞとばかりに親への不満などを明かす子どもたちを、別室で親たちがモニターしながら「恐ろしい」「自分が出るより緊張する」とヒヤヒヤ。松本明子は、会社員の息子・平井龍聖の口から恋人の話が出て愕然。親たちがスタジオに乗り込み共演する場面では、その恋人の正体やさらなる事実が発覚し、言葉を失ってしまう。逆に、北澤豪は娘と彼氏のデート現場に遭遇したことを告白すると、娘の北澤理世が「うっそ！」と驚愕。「彼氏に顔面パンチ」を宣言していた北澤がそのときとった行動とは……。ほかにも、親たちからの本音や知られざる家族の姿が次々と浮き彫りに。
そのほか「レア名字さんvsメジャー名字さん」「メガネさんのお悩み相談会」との企画も行われる。