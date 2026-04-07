モデルで女優の杉本愛里（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートワンピース姿を投稿した。

ストリート×フォーマルをコンセプトにしたファンション通販サイト「SNIDEL」（スナイデル）のイベントに参加。肩を大きく露出したノースリーブのドット柄ミニワンピショットを公開し、両手で開いたスカートのすそから脚線美がスラリと伸びた。

「可愛いお洋服沢山で、春夏楽しみすぎる〜」とつづり、しゃがんだカメラ目線でのウインクショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「かわいいそしてかわいい」「水玉ええな」「cute」などのコメントが寄せられている。

杉本は大阪・松原市出身。元プロ野球選手で広島東洋カープからドラフト1位指名された杉本正志を父に持つ。16年に「ミスセブンティーン2016」グランプリとなり専属モデルに。17年にはNHKドキュメンタリードラマ「母、立ちあがる〜認知症のわたしと、あなたと〜」で女優デビュー。18年にテレビ朝日系「仮面ライダージオウ」に出演。映画「あのコの、トリコ。」では映画初出演。20年に出演したABEMAの恋愛リアリティー番組「恋とオオカミちゃんには騙されない」ではかわいいルックスと関西弁で注目された。24年には初の水着グラビアにも挑戦。特技はピアノ、バスケットボール。趣味はドライブ。162センチ。血液型O。