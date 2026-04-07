元NMB48でモデルの上西怜（24）が6日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「本日発売＃週刊プレイボーイさんにて掲載していただいてます そして、デジタル写真集も発売です」と報告した。古民家風の日本家屋で撮影し、デジタル写真集のタイトルは「純愛」。黄色や白のビキニ水着ショットだけでなく、下着をつけない状態で畳みの上にうつぶせとなり、バストがあらわになった限界ギリギリショットも公開した。

さらに「初めての鎌倉で綺麗に大人っぽく素敵に撮っていただきました ぜひ、誌面も写真集もどちらもチェックしていただけると嬉しいです！ インタビューも！ぜひ、読んでください！」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「わぉ！大人！」「迫力満点」「めちゃくちゃ綺麗」「更に大人っぽさが増しててドキドキ」「ナイススタイル」「めちゃくちゃセクシー」「艶やか」「えっろ！！」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。