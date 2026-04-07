ジャイアンツ球場の満開の桜の下マツダスタジアムでの好投を誓ったウィットリー（カメラ・小林　泰斗）

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　巨人の新戦力、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝と則本昂大投手（３５）が６日、マツダスタジアムでの好投と移籍後初白星を誓った。７日に先発するウィットリーは「点を与えないようにして試合に勝てるように」。９日に先発予定の則本は「強気で攻めるという気持ちを常に持って（やりたい）」と意気込んだ。

　昨年、チームは同球場で２勝１０敗と苦戦。２年ぶりのリーグ優勝に向け、新戦力で鬼門突破に挑む。広島で初登板のウィットリーは「去年は去年で、今はもう終わったこと」ときっぱり。「メジャーのマウンドはどこも（傾斜などが）異なっていて、そういうところで投げてきた。慣れることに慣れている」と持ち味を武器に戦う。

　則本は楽天時代の２３年、同球場での広島戦で５回３失点で白星を挙げ、昨年には中継ぎで登板するなど経験豊富。得意、苦手の意識は特になく「応援がすごいので、応援に負けないように」とアウェーでも自身の投球を貫く姿勢を示した。

　この日は両投手ともにＧ球場で投手練習に参加し、午後に広島入りした。ニューフェースで勝利を重ね、苦手意識を打ち破る。（北村　優衣）