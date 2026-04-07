巨人の新戦力、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝と則本昂大投手（３５）が６日、マツダスタジアムでの好投と移籍後初白星を誓った。７日に先発するウィットリーは「点を与えないようにして試合に勝てるように」。９日に先発予定の則本は「強気で攻めるという気持ちを常に持って（やりたい）」と意気込んだ。

昨年、チームは同球場で２勝１０敗と苦戦。２年ぶりのリーグ優勝に向け、新戦力で鬼門突破に挑む。広島で初登板のウィットリーは「去年は去年で、今はもう終わったこと」ときっぱり。「メジャーのマウンドはどこも（傾斜などが）異なっていて、そういうところで投げてきた。慣れることに慣れている」と持ち味を武器に戦う。

則本は楽天時代の２３年、同球場での広島戦で５回３失点で白星を挙げ、昨年には中継ぎで登板するなど経験豊富。得意、苦手の意識は特になく「応援がすごいので、応援に負けないように」とアウェーでも自身の投球を貫く姿勢を示した。

この日は両投手ともにＧ球場で投手練習に参加し、午後に広島入りした。ニューフェースで勝利を重ね、苦手意識を打ち破る。（北村 優衣）